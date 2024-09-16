Bodrum'un son süngercisinden acı gerçek! Denizin altı çölleşiyor

Türkiye denizciliğine çok sayıda kaptan yetiştirdiğini belirten Baş, "1981 yılında 6 metre uzunluğunda bir tekne aldım. Teknemin adını 'Aksona' koydum. 'Aksona' kelimesi süngerciler için hayati öneme sahip. Yüzyıllardır süngercilik dilinde kullanılan aşağı dalmak için kana karışan azotu atmak için dinlenme yerlerine süngerciler 'Aksona' derdi. Ondan sonra da benim adım 'Aksona Mehmet' olarak kaldı. Sıfırdan onlarca adam yetiştirdim. Sünger avcılarından çok iyi kaptan olur, ülkemin denizciliğine çok insan yetiştirdim. Derin mavinin isim kahramanları sünger avcılarıdır. Usta-çırak öğretisiyle gelen muhteşem bir deniz kültürüdür. Süngerciler Bingazi, Tunus, Afrika, Yunanistan kıyılarına gidip tonlarca sünger getirip, ülke ekonomisine katkı sağlarlarmış. Sünger, doğanın bize verdiği bir üründür. Bodrum denizciliğinin temelinde, Bodrum Kalesi'ndeki dünyaca ünlü su altı deniz müzesinde, derin mavinin isimsiz kahramanları olan sünger avcıları vardır. İyi ki o kültürle yetiştim, her zaman 'Öğretmenim deniz' derim. Onun için de deniz kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyorum" diye konuştu.