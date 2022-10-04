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Doğa
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Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

2022-10-04 16:34:03
Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

Bodrum’un sualtı envanterinin çıkarılması, doğal ve arkeolojik güzelliklerinin tanıtılması amacıyla belgesel çekiliyor.

#1
Foto - Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından nisan ayında başlayan çekimler devam ediyor. Belgesel çekimi ile birlikte Bodrum’un eşsiz güzellikteki koylarında sualtının ekolojik ve arkeolojik envanteri de çıkarılacak.

#2
Foto - Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

Bodrum’un sualtı zenginliklerinin kayıt altına alınarak turizme katkı sağlaması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde çekilen belgesel, 4K ve Ultra HD formatında Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanacak. Belgeselle birlikte bir kitap hazırlığı içinde olan ekibin çalışmalarının Kasım ayında tamamlanması, 2023 turizm sezonu öncesi ilçenin tanıtım çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

#3
Foto - Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

Büyük Resif, Küçük Resif, Paçoz Koyu ve C 47 Dakota Uçak Batığı, SG 115 Batığı, Pınar-1 Batığı, Orak Adası, Karaada, Yalıkavak, Gümüşlük ve belirlenen farklı noktalarda çekimler devam ederken dalış sporuyla yakından ilgilenen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras belirli bölgelerdeki çekimlere katıldı. Bodrum ekonomisinde önemli bir yeri olan süngerciliğin de anlatılacağı belgeselde, Aksona lakabıyla tanınan sünger avcısı Mehmet Baş da çekimlere katılan isimler arasında yer aldı.

#4
Foto - Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

Bodrum’un sualtı zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için başlatılan belgesel çekimlerine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projenin Bodrum’un sualtı kültürünü ve sualtı turizmini canlandırmak, tanıtmak adına doğru bir proje olduğunu belirterek, “Doğal güzelliklerimiz, tarihsel ve kültürel kaynaklarımızla; mavi bayraklı plajlarımız, limanlarımız, koylarımızla turizmin lokomotifi konumundayız. Bu özelliklerle birlikte doğal ve arkeolojik sit alanlarımız, ören yerlerimiz, tescilli yapılarımızla birlikte müthiş bir zenginliğe sahibiz. İşte bu zenginliğimize bir de Bodrum’un sualtı zenginliğini ekleyerek turizme, ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Yaşamın tüm canlı türleriyle birlikte sürdürülebilirliği için ekolojik dengeyi korumak, doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımak için bu tür projeleri önemsiyoruz” dedi.

#5
Foto - Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

#6
Foto - Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

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