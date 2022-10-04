Bodrum'un deniz zenginlikleri belgesel oluyor

Bodrum’un sualtı zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için başlatılan belgesel çekimlerine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projenin Bodrum’un sualtı kültürünü ve sualtı turizmini canlandırmak, tanıtmak adına doğru bir proje olduğunu belirterek, “Doğal güzelliklerimiz, tarihsel ve kültürel kaynaklarımızla; mavi bayraklı plajlarımız, limanlarımız, koylarımızla turizmin lokomotifi konumundayız. Bu özelliklerle birlikte doğal ve arkeolojik sit alanlarımız, ören yerlerimiz, tescilli yapılarımızla birlikte müthiş bir zenginliğe sahibiz. İşte bu zenginliğimize bir de Bodrum’un sualtı zenginliğini ekleyerek turizme, ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Yaşamın tüm canlı türleriyle birlikte sürdürülebilirliği için ekolojik dengeyi korumak, doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımak için bu tür projeleri önemsiyoruz” dedi.