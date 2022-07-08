Bodrum'dan kritik uyarı! Bunu yapmadan buraya gelmeyin

AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ise trafiğin yoğun olduğunu ifade ederek “Bodrum her zaman olduğu gibi bu bayramda da oldukça yoğun ve trafik yoğunluğu var. Bazı oteller tam doluluğu yakaladı. Bazılarında ise biraz daha düşük rezervasyonlar. Bayram zamanı için herkes 1 sene öncesinde planlar yapıyor. Bodrum’da bir yoğunluk var. En büyük yoğunluğu ise her zamanki gibi Bodrum alıyor. 2018, 2019 yılı Bodrum turizminin iyi dönemiydi. Bu sene o değerleri yakaladık hatta bir tık üstüne bile çıktık diyebiliriz. Bizde bayramın 1’inci günü Safiye Soyman, Faik Öztürk olacak, 2’ci günü Kubat, 3’üncü günü Hülya Avşar, 4’üncü günü Funda Arar var ve 10 gün Bodrumca her gün dolu dolu konserlerimiz var” şeklinde konuştu.