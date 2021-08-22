  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
Bodrum'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

2021-08-22 07:27:55
Bodrum'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bodrum'da bir minibüs karşı yönden gelen motosikleti biçti.

#1
Foto - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

#2
Foto - Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 PR 040 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde karşı yönden gelen Halis Ç. idaresindeki 48 BB 7420 plakalı şehir içi minibüsüyle çarpıştı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 PR 040 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde karşı yönden gelen Halis Ç. idaresindeki 48 BB 7420 plakalı şehir içi minibüsüyle çarpıştı.

#3
Foto - Kazada çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunanlardan biri minibüsün altına girdi, diğeri ise yola savruldu.

Kazada çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunanlardan biri minibüsün altına girdi, diğeri ise yola savruldu.

#4
Foto - Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılardan birini Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılardan birini Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı.

#5
Foto - Minibüsün altında sıkışan kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Minibüsün altında sıkışan kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

#6
Foto - Kazanın ardından fenalaşan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından fenalaşan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#7
Foto - Son görüntüler...

Son görüntüler...

Yeni hafta öncesi ABD’den altın için flaş tahmin: Sıradaki dalga geliyor
Ekonomi

Yeni hafta öncesi ABD’den altın için flaş tahmin: Sıradaki dalga geliyor

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken ABD'den gelen haberler yatırımcıları üzecek cinsten. ABD'li yatırımcılara göre, ons altın biraz dah..
Hastalığa yakalanan Emine Ün'den koronavirüs aşısı itirafı!
Gündem

Hastalığa yakalanan Emine Ün'den koronavirüs aşısı itirafı!

Annesi ile birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Emine Ün, hakkında çıkan aşı iddialarına cevap verdi.
MSB duyurdu! Azebaycan ile
Gündem

MSB duyurdu! Azebaycan ile "Kardeş Tugay" projesi

MSB, "İki devlet, bir millet anlayışı ile tek yumruk olmaya devam ediyoruz. “Kardeş Tugay Projesi" kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ..
Başkan Erdoğan 1 yıl önce açmıştı...Tam 1 milyon adet üretildi
Ekonomi

Başkan Erdoğan 1 yıl önce açmıştı...Tam 1 milyon adet üretildi

19 Ağustos 2020 tarihinde Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılan "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası", sadece 1 yıl içinde tam 1 milyon..
Figen Yüksekdağ'ın babası öldü
Gündem

Figen Yüksekdağ'ın babası öldü

Kocaeli cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ öldü.
21 Ağustos vaka sayısı açıklandı
Sağlık

21 Ağustos vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 21 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay