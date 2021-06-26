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Türkiye
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Bodrum'da korkutan yangın

2021-06-26 16:30:01
Bodrum'da korkutan yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

#1
Foto - Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki yangının nedeni henüz belirlenemedi.

#2
Foto - Yangında, rüzgar ve kuru otların tutuşmasının etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Yangında, rüzgar ve kuru otların tutuşmasının etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

#3
Foto - Alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

#4
Foto - Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

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