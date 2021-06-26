2021-06-26 16:30:01 Bodrum'da korkutan yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.
Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Yangında, rüzgar ve kuru otların tutuşmasının etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
Alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
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