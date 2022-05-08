2022-05-08 05:20:46 Böbrekleri koruyan 14 besin
Böbrek hastalıkları yaygın bir şekilde görülür. Sağlıklı beslenmeyle böbrekleri korumak mümkün. İşte böbreklere iyi gelen 14 besin.
Böbrek hastalıkları yaygın bir şekilde görülür. Sağlıklı beslenmeyle böbrekleri korumak mümkün. İşte böbreklere iyi gelen 14 besin.
Böbreklerin işleyişini kolaylaştırmak için sağlıklı beslenmek ve düzenli olarak su içmek çok önemlidir. Uzmanlar, gün boyunca en az 2,5 litre svı alınmasını önermektedir. Spor yapıyorsanız veya hava çok sıcaksa, miktarı biraz artırmak daha iyidir.
Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (aspirin dahil) gibi ilaçları uzun süre almak böbrekler için toksik olabilir. Gıda takviyelerini (vitaminler, selenyum vb.) yüksek dozda almak da börekleri yıpratabilir.
Tütün tartışılmaz derecede kötüdür ve özellikle böbrekler için zararlıdırlar. Sigaralardan gelen zehirli maddeler böbreklerde birikir. Varlıkları böbrek dokusuna zarar verir ve fonksiyon kaybına neden olur. Bu nedenle, böbrekleriniz sağlıksızsa, sigarayı bırakmanız gerekir.
Yemek hazırlarken de önlemler alınmalıdır. Böbrekler aşırı kolesterole duyarlıdırlar. Ayrıca uzun vadede onlara zarar verebilecek tuz veya protein oranı yüksek gıdalardan da kaçınılması gerekir.
İşte böbrekler için en iyi 14 besin:
Lahana Lahana böbrekler için iyidir. Vitaminler ve mineraller açısından zengin olan lahanalar potasyum, fosfor ve sodyum bakımından düşüktür. Bu üç element büyük miktarlarda böbrekleri yorarlar.
Havuç Su ve antioksidanlar açısından zengin olan havuç, böbrekelrde taş oluşumunu da engeller.
Sarımsak Böbrek sorunları olan kişiler tuz alımını sınırlandırmalıdır. Sarımsak, tuz kullanmadan yemeğe lezzet verir. Aynı zamanda C vitamini ve B6 kaynağıdır ve önemli iltihap önleyici özelliklere sahiptir.
Elma Elma, pektin adı verilen önemli bir lif içeren sağlıklı bir meyvedir. Yüksek kan şekeri ve kolesterol gibi böbrek sorunları için belirli risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Yaban mersini Bu tatlı meyvelerin besin içeriği sodyum, fosfor ve potasyum açısından düşük olduğu için yaban mersini böbrek dostu bir diyete harika katkılar sağlar.
Yağlı balıklar Çok fazla protein tüketmek böbrekler için tehlikelidir. Bu nedenle kırmız et azaltılmalı ve balıklar tercih edilmelidir. Levrek gibi yağlı balıklar, omega 3 açısından zengin, kaliteli protein tüketmenizi sağlar. Levrek ayrıca en az fosfor içeren balıklardan biri olma avantajına sahiptir.
Karpuz Karpuzun yüzde 92'si sudur. Bu meyve özellikle yaz aylarında, düzgün çalışmak için suya ihtiyaç duyan böbreklerin bir iyi bir yardımcısıdır.
Karnabahar Karnabahar, vücut ve sindirim için iyi olan birçok lif ve iltihap önleyici bileşik içerir. Ayrıca potasyum açısından düşüktür.
Kırmızı biber Sodyum ve potasyum gibi mineraller bakımından çok düşük olmasının yanı sıra kırmızı biberler hücreleri hasardan koruyabilen yararlı antioksidan bileşikler içerir.
Ananas Portakal, muz ve kivi gibi birçok tropikal meyve potasyum bakımından çok yüksektir. Ananas bir istisnadır. Bu nedenle böbrek sorunları olan kişiler için iyi bir alternatiftir. Bu meyve ayrıca lif, manganez, C vitamini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir enzim olan bromelain bakımından da yüksektir.
Kişniş Kişniş tohumları böbreklerin işleyişini iyileştirir. İdrar söktürücü görevi görür ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Kızılcık Şekersiz, flavonoid bakımından zengin kızılcıklar antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı mükemmel bir besindir. İdrar yolu enfeksiyonları tekrarlayan ve kronik ise uzun vadede böbreklere zarar verebilir.
Isırgan yaprağı Isırgan yaprakları idrar söktürücüdürler. Isırgan yaprağı çayları böbrek problemlerini, idrar yolu enfeksiyonlarını ve böbrek taşlarını tedavi etmenin doğal bir yoludur.
Kavun Kavun vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle özellikle böbrek problemleri olan kişiler için tavsiye edilir.
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