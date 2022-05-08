Böbrekleri koruyan 14 besin

Ananas Portakal, muz ve kivi gibi birçok tropikal meyve potasyum bakımından çok yüksektir. Ananas bir istisnadır. Bu nedenle böbrek sorunları olan kişiler için iyi bir alternatiftir. Bu meyve ayrıca lif, manganez, C vitamini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir enzim olan bromelain bakımından da yüksektir.