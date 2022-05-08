  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
20
Böbrekleri koruyan 14 besin

2022-05-08 05:20:46
Böbrekleri koruyan 14 besin

Böbrek hastalıkları yaygın bir şekilde görülür. Sağlıklı beslenmeyle böbrekleri korumak mümkün. İşte böbreklere iyi gelen 14 besin.

#1
Foto - Böbreklerin işleyişini kolaylaştırmak için sağlıklı beslenmek ve düzenli olarak su içmek çok önemlidir. Uzmanlar, gün boyunca en az 2,5 litre svı alınmasını önermektedir. Spor yapıyorsanız veya hava çok sıcaksa, miktarı biraz artırmak daha iyidir.

Böbreklerin işleyişini kolaylaştırmak için sağlıklı beslenmek ve düzenli olarak su içmek çok önemlidir. Uzmanlar, gün boyunca en az 2,5 litre svı alınmasını önermektedir. Spor yapıyorsanız veya hava çok sıcaksa, miktarı biraz artırmak daha iyidir.

#2
Foto - Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (aspirin dahil) gibi ilaçları uzun süre almak böbrekler için toksik olabilir. Gıda takviyelerini (vitaminler, selenyum vb.) yüksek dozda almak da börekleri yıpratabilir.

Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (aspirin dahil) gibi ilaçları uzun süre almak böbrekler için toksik olabilir. Gıda takviyelerini (vitaminler, selenyum vb.) yüksek dozda almak da börekleri yıpratabilir.

#3
Foto - Tütün tartışılmaz derecede kötüdür ve özellikle böbrekler için zararlıdırlar. Sigaralardan gelen zehirli maddeler böbreklerde birikir. Varlıkları böbrek dokusuna zarar verir ve fonksiyon kaybına neden olur. Bu nedenle, böbrekleriniz sağlıksızsa, sigarayı bırakmanız gerekir.

Tütün tartışılmaz derecede kötüdür ve özellikle böbrekler için zararlıdırlar. Sigaralardan gelen zehirli maddeler böbreklerde birikir. Varlıkları böbrek dokusuna zarar verir ve fonksiyon kaybına neden olur. Bu nedenle, böbrekleriniz sağlıksızsa, sigarayı bırakmanız gerekir.

#4
Foto - Yemek hazırlarken de önlemler alınmalıdır. Böbrekler aşırı kolesterole duyarlıdırlar. Ayrıca uzun vadede onlara zarar verebilecek tuz veya protein oranı yüksek gıdalardan da kaçınılması gerekir.

Yemek hazırlarken de önlemler alınmalıdır. Böbrekler aşırı kolesterole duyarlıdırlar. Ayrıca uzun vadede onlara zarar verebilecek tuz veya protein oranı yüksek gıdalardan da kaçınılması gerekir.

#5
Foto - İşte böbrekler için en iyi 14 besin:

İşte böbrekler için en iyi 14 besin:

#6
Foto - Lahana Lahana böbrekler için iyidir. Vitaminler ve mineraller açısından zengin olan lahanalar potasyum, fosfor ve sodyum bakımından düşüktür. Bu üç element büyük miktarlarda böbrekleri yorarlar.

Lahana Lahana böbrekler için iyidir. Vitaminler ve mineraller açısından zengin olan lahanalar potasyum, fosfor ve sodyum bakımından düşüktür. Bu üç element büyük miktarlarda böbrekleri yorarlar.

#7
Foto - Havuç Su ve antioksidanlar açısından zengin olan havuç, böbrekelrde taş oluşumunu da engeller.

Havuç Su ve antioksidanlar açısından zengin olan havuç, böbrekelrde taş oluşumunu da engeller.

#8
Foto - Sarımsak Böbrek sorunları olan kişiler tuz alımını sınırlandırmalıdır. Sarımsak, tuz kullanmadan yemeğe lezzet verir. Aynı zamanda C vitamini ve B6 kaynağıdır ve önemli iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Sarımsak Böbrek sorunları olan kişiler tuz alımını sınırlandırmalıdır. Sarımsak, tuz kullanmadan yemeğe lezzet verir. Aynı zamanda C vitamini ve B6 kaynağıdır ve önemli iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

#9
Foto - Elma Elma, pektin adı verilen önemli bir lif içeren sağlıklı bir meyvedir. Yüksek kan şekeri ve kolesterol gibi böbrek sorunları için belirli risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Elma Elma, pektin adı verilen önemli bir lif içeren sağlıklı bir meyvedir. Yüksek kan şekeri ve kolesterol gibi böbrek sorunları için belirli risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabilir.

#10
Foto - Yaban mersini Bu tatlı meyvelerin besin içeriği sodyum, fosfor ve potasyum açısından düşük olduğu için yaban mersini böbrek dostu bir diyete harika katkılar sağlar.

Yaban mersini Bu tatlı meyvelerin besin içeriği sodyum, fosfor ve potasyum açısından düşük olduğu için yaban mersini böbrek dostu bir diyete harika katkılar sağlar.

#11
Foto - Yağlı balıklar Çok fazla protein tüketmek böbrekler için tehlikelidir. Bu nedenle kırmız et azaltılmalı ve balıklar tercih edilmelidir. Levrek gibi yağlı balıklar, omega 3 açısından zengin, kaliteli protein tüketmenizi sağlar. Levrek ayrıca en az fosfor içeren balıklardan biri olma avantajına sahiptir.

Yağlı balıklar Çok fazla protein tüketmek böbrekler için tehlikelidir. Bu nedenle kırmız et azaltılmalı ve balıklar tercih edilmelidir. Levrek gibi yağlı balıklar, omega 3 açısından zengin, kaliteli protein tüketmenizi sağlar. Levrek ayrıca en az fosfor içeren balıklardan biri olma avantajına sahiptir.

#12
Foto - Karpuz Karpuzun yüzde 92'si sudur. Bu meyve özellikle yaz aylarında, düzgün çalışmak için suya ihtiyaç duyan böbreklerin bir iyi bir yardımcısıdır.

Karpuz Karpuzun yüzde 92'si sudur. Bu meyve özellikle yaz aylarında, düzgün çalışmak için suya ihtiyaç duyan böbreklerin bir iyi bir yardımcısıdır.

#13
Foto - Karnabahar Karnabahar, vücut ve sindirim için iyi olan birçok lif ve iltihap önleyici bileşik içerir. Ayrıca potasyum açısından düşüktür.

Karnabahar Karnabahar, vücut ve sindirim için iyi olan birçok lif ve iltihap önleyici bileşik içerir. Ayrıca potasyum açısından düşüktür.

#14
Foto - Kırmızı biber Sodyum ve potasyum gibi mineraller bakımından çok düşük olmasının yanı sıra kırmızı biberler hücreleri hasardan koruyabilen yararlı antioksidan bileşikler içerir.

Kırmızı biber Sodyum ve potasyum gibi mineraller bakımından çok düşük olmasının yanı sıra kırmızı biberler hücreleri hasardan koruyabilen yararlı antioksidan bileşikler içerir.

#15
Foto - Ananas Portakal, muz ve kivi gibi birçok tropikal meyve potasyum bakımından çok yüksektir. Ananas bir istisnadır. Bu nedenle böbrek sorunları olan kişiler için iyi bir alternatiftir. Bu meyve ayrıca lif, manganez, C vitamini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir enzim olan bromelain bakımından da yüksektir.

Ananas Portakal, muz ve kivi gibi birçok tropikal meyve potasyum bakımından çok yüksektir. Ananas bir istisnadır. Bu nedenle böbrek sorunları olan kişiler için iyi bir alternatiftir. Bu meyve ayrıca lif, manganez, C vitamini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir enzim olan bromelain bakımından da yüksektir.

#16
Foto - Kişniş Kişniş tohumları böbreklerin işleyişini iyileştirir. İdrar söktürücü görevi görür ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Kişniş Kişniş tohumları böbreklerin işleyişini iyileştirir. İdrar söktürücü görevi görür ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

#17
Foto - Kızılcık Şekersiz, flavonoid bakımından zengin kızılcıklar antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı mükemmel bir besindir. İdrar yolu enfeksiyonları tekrarlayan ve kronik ise uzun vadede böbreklere zarar verebilir.

Kızılcık Şekersiz, flavonoid bakımından zengin kızılcıklar antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı mükemmel bir besindir. İdrar yolu enfeksiyonları tekrarlayan ve kronik ise uzun vadede böbreklere zarar verebilir.

#18
Foto - Isırgan yaprağı Isırgan yaprakları idrar söktürücüdürler. Isırgan yaprağı çayları böbrek problemlerini, idrar yolu enfeksiyonlarını ve böbrek taşlarını tedavi etmenin doğal bir yoludur.

Isırgan yaprağı Isırgan yaprakları idrar söktürücüdürler. Isırgan yaprağı çayları böbrek problemlerini, idrar yolu enfeksiyonlarını ve böbrek taşlarını tedavi etmenin doğal bir yoludur.

#19
Foto - Kavun Kavun vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle özellikle böbrek problemleri olan kişiler için tavsiye edilir.

Kavun Kavun vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle özellikle böbrek problemleri olan kişiler için tavsiye edilir.

Batılı ülkelerin gazına gelip Rusya'ya kafa tuttular! Doğalgazı kesilen komşu Türkiye'den yardım talep etti
Dünya

Batılı ülkelerin gazına gelip Rusya'ya kafa tuttular! Doğalgazı kesilen komşu Türkiye'den yardım talep etti

Batılı devletlerin gazına gelerek Rusya'ya yaptırım uygulamaya kalkan Bulgaristan'a doğalgaz akışı kesildi. Sofya yönetimi Türkiye'den yardı..
Meral Akşener anasının gözü çıktı! Vay uyanık vay
Medya

Meral Akşener anasının gözü çıktı! Vay uyanık vay

"Meral Akşener, oluşturduğu dumanlı hava içerisinde ana muhalefete oynuyor. Demek ki başbakan olmakta ısrarlı; darbeyle olamayınca, belli ki..
Demlikte kalan çayı sakın atmayın! İşte şaşırtan sebebi
Sağlık

Demlikte kalan çayı sakın atmayın! İşte şaşırtan sebebi

Türk sofralarının vazgeçilmezi çay, yaz kış 7'den 70'e herkes tarafından içilen lezzetlerden biridir. Tiryakilerinin çok olduğu çay, içildik..
Savunma sanayinde müthiş atılım! Yeni teslimatları yapıldı
Teknoloji

Savunma sanayinde müthiş atılım! Yeni teslimatları yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi" kapsamında üretilen çok sayıda SAR 9 METE tabancasının güvenl..
Önce 'Türk kimliğine sahip değil' dedi!' Özdağ'dan Davutoğlu'na olay 'Atatürk' sözleri
Gündem

Önce 'Türk kimliğine sahip değil' dedi!' Özdağ'dan Davutoğlu'na olay 'Atatürk' sözleri

Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ, yayınladıkları video ile kendisine eleştiride bulunan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı A..
Türkiye'de bir ilk! Teslimatı yapıldı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Teslimatı yapıldı

ASELSAN, Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk "Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemi"ni Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay