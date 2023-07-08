2023-07-08 20:15:25 BMW'dan yeni elektrikli motosiklet
Alman teknoloji devi BMW'nin yeni elektrikli motosiklet modeli CE 02 için gün saymaya başladı.
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Alman teknoloji devi BMW'nin yeni elektrikli motosiklet modeli CE 02 için gün saymaya başladı.
Elektriklenme hareketleri tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Alman otomobil ve motosiklet üreticisi BMW elektrikli motosiklet dünyasına adım atmış durumda. BMW’nin elektrikli motosiklet serisiyse yeni CE 02 modeli ile yeni bir üyeye daha sahip oldu. İşte BMW CE 02 yeni elektrikli motosiklet hakkında detaylar…
Birçok okuyucu BMW’nin bu yeni modeli için scooter olduğunu söylüyor. Ancak işin aslı tam olarak öyle değil. BMW bu modeli ne motosiklet ne de scooter olarak çıkarmadı. Daha çok bu iki model ismi arasında yer alacak şekilde eParkourer ismiyle piyasaya sürdü. Bu belki biraz pazarlama taktiği olarak göze çarpabilir ancak sektöre yeni bir isim kazandırdığı aşikar.
Şehir içi kullanımları için ideal olan BMW CE 02, 11 kW güç üreten versiyonu için 55 milin üzerinde bir menzile ve saatte yaklaşık 99 mil azami hıza sahip olduğunu söylüyor. Bu da km bazında 88 kilometre bir menzil ve azami olarak saatte 160 kilometre hız demek. Verilere bakıldığında neden scooter olmadığı aşikar. Çünkü scooterların otoyollara çıkması bildiğiniz üzere yasak. Ancak CE 02 verilerine baktığımızda otoyollara çıkması konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz.
CE 02 modeli fiyat listesi 7 bin 599 dolardan başlıyor. Daha büyük, daha güçlü ve daha uzun menzilli CE 04 modeli ise 12 bin 700 dolar fiyat etiketine sahip. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu aslında, CE 02 modeli teknik verilerine bakıldığında gerekli olan tüm yeterliliklere sahip. Özellikle şehir içinde kullanılacak bir motosikleti düşündüğünüzde.
Ancak elektrikli motosiklet dediğimiz olay uzun yol gibi koşulları da içerisinde barındırmak zorunda. Bu yüzden CE 04 modeli aslında gerçek elektrikli motosiklet konumunda.
CE 02 ise ne elektrikli bisiklet ne scooter ne de motosiklet konumunda. Scooter ve motosiklet arasında konumlanması gerekiyordu ve bu da eParkourer olarak isimlendirildi. Modelin 2024 bahar ayında satışa çıkması bekleniyor.
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