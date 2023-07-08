BMW'dan yeni elektrikli motosiklet

Birçok okuyucu BMW’nin bu yeni modeli için scooter olduğunu söylüyor. Ancak işin aslı tam olarak öyle değil. BMW bu modeli ne motosiklet ne de scooter olarak çıkarmadı. Daha çok bu iki model ismi arasında yer alacak şekilde eParkourer ismiyle piyasaya sürdü. Bu belki biraz pazarlama taktiği olarak göze çarpabilir ancak sektöre yeni bir isim kazandırdığı aşikar.