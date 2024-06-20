  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
12
BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

2024-06-20 09:06:22
BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Alman otomobil devi BMW, yeni nesil X3 SUV modelini tanıttı. İşte acacın özellikleri...

1
#1
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

BMW, dördüncü nesil X3 SUV modelini resmen tanıttı Yeni SUV, önceki modeline göre boyutlarında bazı değişiklikler yapılarak daha dinamik bir görünüm kazandı.

#2
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

BMW X3 2024 dördüncü nesil SUV özellikleri Araç 34 mm daha uzun, 29 mm daha geniş ve 25 mm daha alçak.

#3
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Yeni BMW X3’ün ölçüleri: 4.755 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.660 mm yükseklik ve 2.865 mm aks mesafesi.

#4
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Bu büyüme, iç mekanın daha geniş ve konforlu olmasını sağlıyor. Bagaj kapasitesi ise 570 litreden başlayıp, arka koltukların yatırılmasıyla 1.700 litreye kadar çıkabiliyor (Plug-in versiyonunda bu değerler 460-1.600 litre arasında değişiyor).

#5
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Dış tasarımda dikkat çeken özelliklerden biri, büyük böbrek ızgarası. Bu ızgara, opsiyonel olarak sunulan Iconic Glow aydınlatma ile geliyor.

#6
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Yeni far grupları, L şeklindeki ışık imzasına sahip ve gündüz farları ile sinyal lambalarını entegre ediyor.

#7
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Matrix LED farlar ve M Shadowline ışıklar opsiyonel olarak sunuluyor. Aracın arkasında, egzoz boruları tamponun içine gizlenmiş durumda, sadece BMW X3 M50 xDrive modelinde bu özellik yok.

#8
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

İç mekanda ise minimalist ve modern bir tasarıma sahip. BMW Curved Display, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 14,9 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Yeni SUV, önceki modelden daha zengin bir donanıma sahip.

#9
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Üç bölgeli otomatik klima kontrolü, akustik camlar, Comfort Access, otomatik bagaj kapağı ve elektrikli katlanabilir dış aynalar gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

#10
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Ayrıca, BMW Live Cockpit Plus, bulut tabanlı BMW Maps navigasyon sistemi, kablosuz akıllı telefon şarjı, dört USB-C portu ve 12V prizler gibi donanımlar da mevcut. Opsiyonel olarak, BMW Head-Up Display de sunuluyor. Yeni BMW X3, sadece Mild Hybrid ve Plug-in Hybrid motor seçenekleriyle sunulacak. İşte motor seçenekleri:

#11
Foto - BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

BMW X3 20 xDrive: 2 litrelik 4 silindirli benzinli motor, 190 HP güç, 310 Nm tork, 0-100 km/s 7,8 saniye, 215 km/s maksimum hız. BMW X3 M50 xDrive: 3 litrelik 6 silindirli benzinli motor, 381 HP güç, 540 Nm tork, 0-100 km/s 4,6 saniye, 250 km/s maksimum hız. BMW X3 20d xDrive: 2 litrelik 4 silindirli dizel motor, 197 HP güç, 400 Nm tork, 0-100 km/s 7,7 saniye, 215 km/s maksimum hız. BMW X3 30e xDrive: Plug-in Hybrid, 2 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve elektrik motoru, toplamda 299 HP güç, 450 Nm tork, 0-100 km/s 6,2 saniye, 215 km/s maksimum hız, 19,7 kWh batarya kapasitesi ile 81-90 km elektrikli menzil.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e misilleme! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

İsrail'e misilleme! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan yerleşim biriminde askerlerinin toplanma alanına kamikaze insansız hava ar..
CHP'liler utanıp susmuyor! Dimond Tema adlı ahlaksızı savunmaya devam ediyorlar
Siyaset

CHP'liler utanıp susmuyor! Dimond Tema adlı ahlaksızı savunmaya devam ediyorlar

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) "ahlaksızlık" hakareti savurup, Arnavutluk'a kaçan Diamond Tema'ya CHP sahip çıkmayı sürdürüyor..
Halil Konakcı Hoca: Şeriat düşmanlarına kötü bir haberim var!
Gündem

Halil Konakcı Hoca: Şeriat düşmanlarına kötü bir haberim var!

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) iftira atarak hakaret eden Diamond Tema ile destekçilerine Halil Konakcı Hoca'dan tepki geldi...
Bakan Tunç'tan 'Diamond Tema' açıklaması: Eleştiriler haksız
Gündem

Bakan Tunç'tan 'Diamond Tema' açıklaması: Eleştiriler haksız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muhammed aleyhisselam ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanan Diamond Tema hakkında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ..
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi savaş alanına döndü!
Gündem

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi savaş alanına döndü!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken sokak savaş alanına döndü...
İmamoğlu şaşırttı! Bodrum tatilini yarıda kesti ama bakın ne için…
Gündem

İmamoğlu şaşırttı! Bodrum tatilini yarıda kesti ama bakın ne için…

Daha önce kendisine yakın gazetecileri özel jetle İtalya gezisine götüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Bodr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23