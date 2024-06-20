2024-06-20 09:06:22 BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri
Alman otomobil devi BMW, yeni nesil X3 SUV modelini tanıttı. İşte acacın özellikleri...
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Alman otomobil devi BMW, yeni nesil X3 SUV modelini tanıttı. İşte acacın özellikleri...
BMW, dördüncü nesil X3 SUV modelini resmen tanıttı Yeni SUV, önceki modeline göre boyutlarında bazı değişiklikler yapılarak daha dinamik bir görünüm kazandı.
BMW X3 2024 dördüncü nesil SUV özellikleri Araç 34 mm daha uzun, 29 mm daha geniş ve 25 mm daha alçak.
Yeni BMW X3’ün ölçüleri: 4.755 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.660 mm yükseklik ve 2.865 mm aks mesafesi.
Bu büyüme, iç mekanın daha geniş ve konforlu olmasını sağlıyor. Bagaj kapasitesi ise 570 litreden başlayıp, arka koltukların yatırılmasıyla 1.700 litreye kadar çıkabiliyor (Plug-in versiyonunda bu değerler 460-1.600 litre arasında değişiyor).
Dış tasarımda dikkat çeken özelliklerden biri, büyük böbrek ızgarası. Bu ızgara, opsiyonel olarak sunulan Iconic Glow aydınlatma ile geliyor.
Yeni far grupları, L şeklindeki ışık imzasına sahip ve gündüz farları ile sinyal lambalarını entegre ediyor.
Matrix LED farlar ve M Shadowline ışıklar opsiyonel olarak sunuluyor. Aracın arkasında, egzoz boruları tamponun içine gizlenmiş durumda, sadece BMW X3 M50 xDrive modelinde bu özellik yok.
İç mekanda ise minimalist ve modern bir tasarıma sahip. BMW Curved Display, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 14,9 inç bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Yeni SUV, önceki modelden daha zengin bir donanıma sahip.
Üç bölgeli otomatik klima kontrolü, akustik camlar, Comfort Access, otomatik bagaj kapağı ve elektrikli katlanabilir dış aynalar gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
Ayrıca, BMW Live Cockpit Plus, bulut tabanlı BMW Maps navigasyon sistemi, kablosuz akıllı telefon şarjı, dört USB-C portu ve 12V prizler gibi donanımlar da mevcut. Opsiyonel olarak, BMW Head-Up Display de sunuluyor. Yeni BMW X3, sadece Mild Hybrid ve Plug-in Hybrid motor seçenekleriyle sunulacak. İşte motor seçenekleri:
BMW X3 20 xDrive: 2 litrelik 4 silindirli benzinli motor, 190 HP güç, 310 Nm tork, 0-100 km/s 7,8 saniye, 215 km/s maksimum hız. BMW X3 M50 xDrive: 3 litrelik 6 silindirli benzinli motor, 381 HP güç, 540 Nm tork, 0-100 km/s 4,6 saniye, 250 km/s maksimum hız. BMW X3 20d xDrive: 2 litrelik 4 silindirli dizel motor, 197 HP güç, 400 Nm tork, 0-100 km/s 7,7 saniye, 215 km/s maksimum hız. BMW X3 30e xDrive: Plug-in Hybrid, 2 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve elektrik motoru, toplamda 299 HP güç, 450 Nm tork, 0-100 km/s 6,2 saniye, 215 km/s maksimum hız, 19,7 kWh batarya kapasitesi ile 81-90 km elektrikli menzil.
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