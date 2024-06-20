BMW yeni SUV modelini tanıttı! İşte aracın özellikleri

Ayrıca, BMW Live Cockpit Plus, bulut tabanlı BMW Maps navigasyon sistemi, kablosuz akıllı telefon şarjı, dört USB-C portu ve 12V prizler gibi donanımlar da mevcut. Opsiyonel olarak, BMW Head-Up Display de sunuluyor. Yeni BMW X3, sadece Mild Hybrid ve Plug-in Hybrid motor seçenekleriyle sunulacak. İşte motor seçenekleri: