BM’den “son koz” hamlesi! Guterres’in gizli planı ilk kez Türkiye ve Erdoğan’ın onayına sunulacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi dolmadan Kıbrıs sorununu çözmek için hazırladığı kapsamlı ve "özlü" belgeyi hayata geçirmek üzere harekete geçti. Rum lider Hristodulidis’in sızdırdığı bilgilere göre, Türkiye’nin Gümrük Birliği ve AB beklentilerinin de dahil edildiği bu yeni plan, resmiyet kazanmadan önce doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ankara’nın "evet" demediği hiçbir adımın atılmayacağı bu süreç, Kıbrıs meselesinde tarihi bir kırılma noktası olarak görülüyor.