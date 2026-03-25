BM’den “son koz” hamlesi! Guterres’in gizli planı ilk kez Türkiye ve Erdoğan’ın onayına sunulacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi dolmadan Kıbrıs sorununu çözmek için hazırladığı kapsamlı ve "özlü" belgeyi hayata geçirmek üzere harekete geçti. Rum lider Hristodulidis’in sızdırdığı bilgilere göre, Türkiye’nin Gümrük Birliği ve AB beklentilerinin de dahil edildiği bu yeni plan, resmiyet kazanmadan önce doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ankara’nın "evet" demediği hiçbir adımın atılmayacağı bu süreç, Kıbrıs meselesinde tarihi bir kırılma noktası olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs meselesinde müzakereleri yeniden başlatmak için "son kozunu" oynuyor. Brüksel’deki AB Konseyi zirvesi sırasında Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Guterres’in, kapsamlı bir çözüm belgesi hazırlığında olduğu öğrenildi.

Sızan bilgilere göre Guterres, hazırladığı bu belgeyi harekete geçirmeden önce doğrudan Ankara’nın onayını isteyecek. Türkiye’nin "evet" demediği hiçbir adımın atılmayacağı sürece girildi.

Rum lider Hristodulidis, Ulusal Konsey toplantısında parti liderlerine yaptığı açıklamada, Ankara’nın bu yeni belgeye ikna edilebileceğini ileri sürdü. Rum tarafına göre, Türkiye-AB ilişkileri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Avrupa savunma konularındaki beklentiler, Kıbrıs masasında Türkiye’nin elini güçlendiren temel unsurlar olarak görülmekte. Yunan basını, "Guterres’in planı, merkezi hükümetin yetkilerini ve askeri birliklerin durumunu içerirken, geri çekilme takvimi gibi hassas konuları ise Türkiye’nin rızasına göre açık bırakacak şekilde kurgulandı." açıklamasını paylaştı.

AB Konseyi toplantısı için Brüksel’de bulunan Hristodulidis, Guterres ile yaptığı görüşmede müzakerelere derhal başlama niyetini yineledi. Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in daha önce mektupla ilettiği 5 maddelik çözüm önerisini bizzat Guterres’e izah ettiğini iletti. Mevcut çıkmazın bir seçenek olamayacağını öne süren Rum yönetimi, uluslararası bir konferansın toplanması için BM üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

