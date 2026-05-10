  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji Türkiye'ye duyurdu: Büyük fırtına geliyor, sağnak yağmur yurdu vuracak! AKOM açıkladı Turizmin yeni gözdesi oldu 6 kilometrelik Arapapıştı Kanyonu büyülüyor Kahramanmaraş'ta anneler günü buruk geçiyor: O benim meleğimdi! Araştırmanda korkudan sonuçlar! Onbinlece bitkide büyük tehlike kapıda Jandarma personelinden Anneler Günü'nde çok anlamlı hareket Alkol belası yine can yaktı! Hayatının baharında mezara girdi! Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var? A101’de 14 Mayıs 2026 fırsat rüzgarı belli oldu Uzman isim bel ağrısını en büyük tehlike diyerek duyuruyor! Meğer gerçek çok başka: Ağrı bitse bile hafife almayın
Dünya
9
Yeniakit Publisher
BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

BM’den dünya gündemine oturan itiraf: “Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor”

Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Türk barış gücü personelinin Afrika ve Orta Doğu’daki performansını "olağanüstü ve profesyonel" olarak tanımlayarak dünya kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Ankara ziyareti sırasında Türkiye ile eğitim ve kapasite geliştirme alanındaki iş birliğini derinleştirmek istediklerini belirten Lacroix, Türk asker ve polisinin sahadaki bağlılığının küresel barış için hayati bir direk olduğunu vurguladı.

#1
Foto - BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"

Uluslararası barışı koruma çabaları kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Lacroix, ziyarete ve Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunu. Lacroix, Türkiye ve BM'nin birçok alanda çok güçlü bir işbirliğine sahip olduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türkiye'ye yakın zamanda yaptığı ziyareti hatırlattı. Bu ziyaretin, BM ve Türkiye işbirliğinin bir başka göstergesi olduğunu dile getiren Lacroix, "Barışı koruma operasyonu alanında Türkiye ile çok güçlü ve çok eski bir işbirliğimiz var." dedi.

#2
Foto - BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"

Lacroix, uluslararası barışı koruma çabaları kapsamında Ankara'ya yaptığı ziyarete ilişkin, "Muhataplarım tarafından Ankara'daki görüşmemde yinelenen ve gerçekten takdir ettiğimiz barışı koruma desteğine sahibiz. Bu destek, birçok yönden hayata geçirildi. Bunlardan biri, Türk vatandaşlarının, özellikle polis ve subayların, barışı koruma operasyonumuzda bulunması." diye konuştu. İkinci hususun da, eğitim alanındaki işbirliği sayesinde alınan destek olduğunun altını çizen Lacroix, "Görüştüğümüz konulardan biri, Türkiye ile mevcut ilişkiyi sürdürmekle kalmayıp, BM barış gücü operasyonları için çok önemli olan eğitim ve kapasite geliştirme alanındaki işbirliğimizi yoğunlaştırarak, Türkiye ile işbirliğimizi nasıl artırabileceğimizdi." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"

Lacroix, temaslarında, barış gücünde görev alan Türk kadın ve erkeklerin sayısının nasıl artırılabileceğinin de ele alındığını kaydetti. Lacroix, barışı koruma operasyonlarını daima ziyaret ettiğine işaret ederek, "Orta Doğu'ya, Afrika'ya gidiyorum. Farklı misyonlarda, özellikle de Afrika'daki misyonlarımızın çoğunda görev yapan ve bizim 'mavi kasklılar' olarak adlandırdığımız Türk barış güçleriyle, Türk kadın ve erkek görevlilerle çok sık karşılaştım." dedi.

#4
Foto - BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"

Türk barış gücünün Afrika'daki başarısına dikkati çeken Lacroix, "Onların performansları, bağlılıkları ve profesyonellikleri olağanüstü. Bence bu, Türk vatandaşlarının barış gücündeki varlığını artırmayı düşünmemiz için de çok iyi bir zemin oluşturuyor." diye konuştu. Lacroix, BM'nin sıkı mali bir durum ortamında faaliyet gösterdiğini ancak bu sürecin gelişeceğini umduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin barış gücüne katılımını sadece sürdürmek değil, daha da artırmak konusunda gerçekten istekliyiz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"

Ankara ziyareti süresince, Türk Polis Akademisi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Lacroix, Polis Akademisi'nin barışı korumaya yönelik çok sayıda eğitim veren bir kurum olduğunu ve daha fazlasını da yapılabileceğini söyledi. Lacroix, Türk hükümetinin, güvenlik güçlerinin ve silahlı kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler için hayati önem taşıyan alanlarda barış gücü personelinin uygun eğitim ve donanımla korunması, dijital teknolojilerin etkin kullanımı ve dezenformasyonla mücadele konularında son derece yüksek düzeyde bilgi ve deneyime sahip olduğuna inandığını ifade etti.

#6
Foto - BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"

Ortaya çıkan yeni zorluklara ve gelişen teknolojilere uyum sağlayarak çalışmaların nasıl daha etkin hale getirilebileceği konusunda büyük bir istek taşıdıklarını vurgulayan Lacroix, "Bu çerçevede, bize katkı sunma kapasitesine sahip Türkiye gibi ortak üye devletlerle işbirliği yapmaya son derece istekliyiz." dedi. Lacroix, Türkiye'nin Kosova'daki barış misyonuna ilişkin, "Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile mükemmel bir etkileşimimiz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, orada bir Kosova ekibimiz de var. Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu'ndaki (UNMIK) meslektaşlarımız farklı toplulukları bir araya getirmek konusunda büyük çaba gösteriyor. Bunun her türlü barış çabalarında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

#7
Foto - BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"

Bunun barışın inşası ve diplomatik çabaların nasıl yürütüldüğüne dair BM'nin yaklaşımını iyi bir şekilde yansıttığını belirten Lacroix, yalnızca siyasi liderlerin değil aynı zamanda toplumlarında bir araya getirilmesi için çalışıldığını anlattı. Lacroix, "Güvenlik varlığımızla, ordumuzla, polisimizle daha iyi güvenlik sağlamak veya ateşkeslerin kırılmasını önlememiz gerekiyor. Tüm barış çabalarında, bu farklı boyutların birleşimi söz konusu ve tüm bu çabaları birlikte yürütmeniz gerekiyor. Bence bu gerçekten de sahip olduğumuz deneyim. Bu açıdan bakıldığında, tüm bu çabaları bir araya getirmek, koordine etmek ve entegre etmek, başarı için veya en azından hedeflerimize ulaşma şansımızı artırmak için bir reçete niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

#8
Foto - BM’den dünya gündemine oturan itiraf: "Türk askeri sahada varsa her şey değişiyor"

Barışı koruma faaliyetlerinin savaştan farklı olduğunu vurgulayan Lacroix, bunun herkes tarafından anlaşılması gerektiğini ve bu nedenle personel güvenliğini artırmak için her türlü çabanın gösterilmeye devam edeceğini söyledi. Lacroix, Türkiye ile işbirliği yapılan önemli alanlardan birinin de bu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Siyasi açıdan kutuplaşmış bir ortamda faaliyet gösteriyoruz. Operasyonel açıdan giderek daha tehlikeli hale gelen koşullarda görev yapıyoruz. Aynı zamanda mali kısıtlamalarla da karşı karşıyayız. Ama belki de verilmesi gereken en önemli mesaj şu: Barış gücü personelimiz ve barış gücü topluluğunun bir parçası olan Türk barış gücü personeli, her gün gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray puanını 77'ye çıkararak ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 26. şampiyonluğunu yaşayan Ga..
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizi..
Fenerbahçe’den sezon sonu sert çıkış! "Sakın ha sezonu sona erdi"
Spor

Fenerbahçe’den sezon sonu sert çıkış! “Sakın ha sezonu sona erdi”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Konyaspor maçının hemen ardından hakem kararları ve VAR sistemi üzerinden dikkat çeken ..
"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı
Gündem

"Euro-Dolar" farkı, rüşvetin izini kaybettirmek için kurgulandı

Muhittin Böcek’in oğlundan gelen 1 milyon euroluk rüşvet itirafı, Seyit Torun’un odasından fışkıran gizemli 50 bin doları yeniden gündeme ge..
Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!
Dünya

Hamaney'e suikast girişiminde yeni gelişme!

ABD ve siyonist rejimin düzenlediği ortak bombardımanlar sırasında İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yüzünden ağır yaralandığı yön..
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler
Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Sağlık Bakanlığı, hantavirüsün tespit edildiği yolcu gemisinde bulunan Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini ve karantinaya alınacağ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23