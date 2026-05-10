Binlerce masumun katiliydi! Dera kasabı hakim karşısında!
Suriye'de devrik lider Beşer Esad'ın kuzeni ve Dera halkına karşı işkence katliamlardan sorumlu olan Atef Necip ilk kez hakim karşısına çıktı.
Necib, yoğun güvenlik önlemleri altında başkent Şam'daki Adalet Sarayı'na getirildi.
Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşmada, Necib'in mahkeme salonunda demir korkuluklar ardında yer alan özel bölümde tutulduğu dikkati çekti.
Beşşar Esed'in kuzeni olan Necib, 2008-2011 yıllarında Dera'da Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı olarak görev yapmıştı.
Necib'in yargılanmasına 26 Nisan'da başlanmıştı./ kaynak: akşam
