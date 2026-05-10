Gazze için yüzlerce kişi pedal çevirdi! Yeşilay ve Filistin'e Destek Platformundan 'SUMUD FİLOSU’na destek

Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan bisikletler, tur boyunca dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü oldu. Katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkulu atmosferiyle gerçekleşen etkinlikte, ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze’ye ulaştırılması çağrısı yapıldı. “GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ” Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Sözde bir anlaşma ile Gazze’de barış ortamının oluştuğu ifade ediliyor ancak sahadaki gerçekler bunun aksini gösteriyor. Katliam ne yazık ki devam ediyor. Bugün burada binlerce insanla birlikte, Sumud Filosu’nun yalnız olmadığını ve Gazze’ye destek veren vicdan sahibi insanların dünyanın dört bir yanında var olduğunu göstermek için bir araya geldik. Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sesimizi yükseltiyor, dayanışmamızı ortaya koyuyoruz. Burada aynı zamanda vicdanın hâlâ ayakta olduğunu da gösteriyoruz” dedi.