Gazze için yüzlerce kişi pedal çevirdi! Yeşilay ve Filistin'e Destek Platformundan 'SUMUD FİLOSU’na destek

“GAZZE İÇİN VİCDAN VE DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ” Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasına 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek başladı. Kabaktepe, “Gazze’de artık başka çocuklarımızın, başka annelerimizin hayatını kaybetmemesi için bugün anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. Barışın, huzurun tesis edilmesi, annelerin gözyaşlarının dinmesi ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na destek olmak üzere böyle kıymetli bir organizasyon gerçekleştiren Yeşilayımıza teşekkür ediyoruz. Temennimiz, bu tür etkinliklerin Gazze’de yaşananlara yönelik farkındalığın daha da büyümesine katkı sunmasıdır” dedi. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, “Yeşilay’ı bu anlamlı organizasyon dolayısıyla kutluyorum. Filistin’de, Gazze’de uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılar karşısında yaşananlar artık tüm dünyanın malumudur. Bugün insanlığın vicdanını temsil eden Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla düzenlenen bu bisiklet etkinliğine katkı sunan ve katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.