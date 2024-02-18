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Dünya
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Bizim "mışıl mışıl uyuyan Müslümanlar" biraz olsun utanır mı acaba? Fransa’da Gazze için yaptıkları şey "Helal olsun" dedirtti

2024-02-18 14:34:47
Bizim “mışıl mışıl uyuyan Müslümanlar” biraz olsun utanır mı acaba? Fransa’da Gazze için yaptıkları şey “Helal olsun” dedirtti

İsrail’in binlerce Filistinliyi öldürdüğü saldırıları tüm tepkilere rağmen devam ederken, uluslararası süpermarket zinciri Carrefour Fransa’da protesto edildi. İsrail ile işbirliği yapılmasına karşı çıkan göstericiler, marketin İsrail askerlerine gıda paketi dağıttığını belirtti.

#1
Foto - Bizim "mışıl mışıl uyuyan Müslümanlar" biraz olsun utanır mı acaba? Fransa’da Gazze için yaptıkları şey "Helal olsun" dedirtti

İsrail’deki katliama karşı çıkan Fransızlar, Paris ve Lyon başta olmak üzere ülke genelinde Carrefour protestoları düzenledi. Başkent Paris'in kuzeyindeki Garges-les-Gonesse şehrinde ise Filistin destekçileri uluslararası fast food zinciri McDonald's şubesinin önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ve meşaleler olan göstericiler, Stains kentindeki Carrefour şubesine kadar yürüdü.

#2
Foto - Bizim "mışıl mışıl uyuyan Müslümanlar" biraz olsun utanır mı acaba? Fransa’da Gazze için yaptıkları şey "Helal olsun" dedirtti

￼"Filistin için özgürlük", "Bombardımanlara son verin" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları atan göstericiler, Tel Aviv yönetimini desteklediği gerekçesiyle Carrefour ve McDonald's markalarını boykot çağrısı yaptı. Göstericiler arasında Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) milletvekilleri Carlos Martens Bilongo ve Jerome Legavre, Stains Belediye Başkanı Azzedine Taibi ve siyonizm karşıtı Yahudiler de yer aldı. Gösteride konuşan Bilongo, uluslararası toplumu İsrail'e koşulsuz destek vermekle suçlayarak, Tel Aviv hükümetinin "intikam arzusunun" Gazze'de gözünü kör ettiğini belirtti. Bilongo, İsrailli bakanların Gazze'de "etnik temizlik" yapmayı haftalar öncesinden planladığı değerlendirmesinde bulunarak, "Batı Şeria'da Hamas yok, ancak İsrail'in aynı katliamı, cinayetleri burada tekrarlanıyor. Bu öldürücü mantık sona ermeli" dedi.

#3
Foto - Bizim "mışıl mışıl uyuyan Müslümanlar" biraz olsun utanır mı acaba? Fransa’da Gazze için yaptıkları şey "Helal olsun" dedirtti

Boykot çağrısı yapan toplulukları desteklediğini ifade eden Bilongo, "Fransız şirketleri (İsrail ile) işbirlikleri yapıyor, maddi yardım sağlıyor, hatta Fransız ve İsrailli çifte vatandaşlara İsrail ordusuyla savaşmaları için yıllık izin veriyor" diye konuştu. Bilongo, uluslararası toplumun, Gazze'de bir soykırıma tanık olduğunu ifade ederek, "İsrail ordusunun sözcülerinin gelip oturup yalan söylediği, Gazze'nin küçük çocuklarını hayvan yerine koyduğu açık propaganda aracına dönüşen haber kanalları var" açıklamasını yaptı. Legavre ise Gazze'de şu an "soykırım" yaşandığını söyleyerek, İsrail'in önce Gazze'nin kuzeyinden şimdi de güneyinden hıncını aldığı değerlendirmesinde bulundu. Refah'ta sıkışıp kalan Gazzelilerin, İsrail'in "ölümcül bir tuzağının içine düştüğüne" işaret eden Legavre, "Artık yiyecekleri, içme suları, ilaçları yok" dedi. Lyon kentinde bir alışveriş merkezinde Carrefour şubesi önünde toplanan göstericiler büyük bir Filistin bayrağı açarken, İsrail'e desteği ve İsrailli askerlere gıda paketi dağıttığı gerekçesiyle Fransızları marketi boykot etmeye çağırdı. Elleri kırmızıya boyalı eylemciler, "Katil Carrefour. Ellerinde Kan Var" yazılı afiş taşıdı. Eylemciler, "Carrefour'un Gazze'deki soykırıma ve Filistin topraklarındaki sömürgeciliğe suç ortaklığı yaptığını" savundu.

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