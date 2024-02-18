Bizim “mışıl mışıl uyuyan Müslümanlar” biraz olsun utanır mı acaba? Fransa’da Gazze için yaptıkları şey “Helal olsun” dedirtti

Boykot çağrısı yapan toplulukları desteklediğini ifade eden Bilongo, "Fransız şirketleri (İsrail ile) işbirlikleri yapıyor, maddi yardım sağlıyor, hatta Fransız ve İsrailli çifte vatandaşlara İsrail ordusuyla savaşmaları için yıllık izin veriyor" diye konuştu. Bilongo, uluslararası toplumun, Gazze'de bir soykırıma tanık olduğunu ifade ederek, "İsrail ordusunun sözcülerinin gelip oturup yalan söylediği, Gazze'nin küçük çocuklarını hayvan yerine koyduğu açık propaganda aracına dönüşen haber kanalları var" açıklamasını yaptı. Legavre ise Gazze'de şu an "soykırım" yaşandığını söyleyerek, İsrail'in önce Gazze'nin kuzeyinden şimdi de güneyinden hıncını aldığı değerlendirmesinde bulundu. Refah'ta sıkışıp kalan Gazzelilerin, İsrail'in "ölümcül bir tuzağının içine düştüğüne" işaret eden Legavre, "Artık yiyecekleri, içme suları, ilaçları yok" dedi. Lyon kentinde bir alışveriş merkezinde Carrefour şubesi önünde toplanan göstericiler büyük bir Filistin bayrağı açarken, İsrail'e desteği ve İsrailli askerlere gıda paketi dağıttığı gerekçesiyle Fransızları marketi boykot etmeye çağırdı. Elleri kırmızıya boyalı eylemciler, "Katil Carrefour. Ellerinde Kan Var" yazılı afiş taşıdı. Eylemciler, "Carrefour'un Gazze'deki soykırıma ve Filistin topraklarındaki sömürgeciliğe suç ortaklığı yaptığını" savundu.