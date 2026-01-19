Bizi üretimin dışına atmaya çalışıyorlar: Avrupa, 'Türkiye'siz ayakta zor kalır!'

"Yok, şu anda yok. Ancak burada teşvik konusuna nereden geldik o nüansı hatırlarsanız, o toplantılarda ülkelerdeki egzoz emisyonlarından yola çıkmıştık aslında. Yani Türkiye'de de ulaştırma sektörünün yarattığı emisyonlara baktığımız zaman bunun içinde de alt gruba girip de yani kara taşımacılığına geldiğimiz zaman aslında emisyonların yüzde 95'inin 1990 öncesi imal edilmiş ve hala aktif olarak kullanılan araçlardan kaynaklandığını ve devlet de aslında uzun vadede bu parkın yaşını küçültecek, bu park kendi doğası gereği küçülecek ama tabanın küçülmesi çok uzun yıllar alacak, bunu hızlandıracak çok uzun vadeli bir planlama yapmasının çevre açısından iyi olacağını, bunun da tabii otomotiv sanayisine katkı sağlayacağından bahsetmiştim. Bu kapsamda bir şeyi tabii her zaman destekleriz. Bunun otomotiv sanayisine olumlu etkisi olur."