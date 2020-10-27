"Biz yıllardır FETÖ'ye karşıyız" diyen CHP'li gördüğünüzde bu fotoğrafı yüzüne yapıştırın

TARAF, 27 Ekim 2012: "ANALARIN AĞLAMAMASI İÇİN BİR ŞEY YAPMADIK" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem 2012 için, hem çözüm sürecindeki tavrı için, hem de bugün için ne güzel bir tespit yapmış. Gerçekten de, 1991-1995 arasında CHP koalisyon ortağı idi. Faili meçhullerle, ağlayan anaların sayısını artırdı. Çözüm sürecinde, AK Parti risk aldı, CHP açıktan destek bile vermedi. Bugün HDP Diyarbakır il Binası önünde ağlayan anneler var, ama CHP'li bir yetkili gidip, destekte bulunmadı. Doğru söylüyor Kılıçdaroğlu, "Anaların ağlamaması için bir şey yapmadılar!"