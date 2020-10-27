2020-10-27 14:56:30 "Biz yıllardır FETÖ'ye karşıyız" diyen CHP'li gördüğünüzde bu fotoğrafı yüzüne yapıştırın
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 27 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ın 27 Ekim 2015 tarihli “MEDYAYA SERMAYEYE, MUHALEFETE DARBE" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “FETÖ'cü Zaman gazetesinin manşetinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü İpek grubuna el konulmasını protesto ederek, Bugün gazetesini ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu'nu karşılayan ise, TSK'dan atılan, Bugün gazetesinde sözde gazetecilik yapan, şimdi ise İngiltere istihbaratının kucağında ihanetine devam eden Tarık Toros. Bu fotoğrafı arşivleyin.. "Biz yıllardır FETÖ'ye karşıyız" diyen CHP'li gördüğünüzde, yüzüne bu fotoğrafı yapıştırın..” ifadelerini kullandı.