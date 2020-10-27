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Medya
8

2020-10-27 14:56:30
"Biz yıllardır FETÖ'ye karşıyız" diyen CHP'li gördüğünüzde bu fotoğrafı yüzüne yapıştırın

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 27 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ın 27 Ekim 2015 tarihli “MEDYAYA SERMAYEYE, MUHALEFETE DARBE" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “FETÖ'cü Zaman gazetesinin manşetinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü İpek grubuna el konulmasını protesto ederek, Bugün gazetesini ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu'nu karşılayan ise, TSK'dan atılan, Bugün gazetesinde sözde gazetecilik yapan, şimdi ise İngiltere istihbaratının kucağında ihanetine devam eden Tarık Toros. Bu fotoğrafı arşivleyin.. "Biz yıllardır FETÖ'ye karşıyız" diyen CHP'li gördüğünüzde, yüzüne bu fotoğrafı yapıştırın..” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - ZAMAN, 27 Ekim 2012: “AĞLAYA AĞLAYA ALLAH'A DUA EDERKEN KAPIMI ÇALDILAR

ZAMAN, 27 Ekim 2012: “AĞLAYA AĞLAYA ALLAH'A DUA EDERKEN KAPIMI ÇALDILAR" Bu FETÖ'cü gazetedeki manşeti atanlara şimdi sorsak, "Ağlaya ağlaya dua ederken kapısı çalınanlar"a layık olduğunuza inanıyor musunuz? Sizin komiseriniz, CIA'den 50 bin dolar aldığını itiraf etmedi mi? Annesi-babası bile, 17-25 Aralık darbe girişimine katılmakla suçlanan oğullarını savunmak için, "Biz çocuğumuzu ilahilerle büyüttük, yanlış iş yapmaz" demiş iken, şimdi yurtdışında kaçak yaşamıyorlar mı? Siz, CIA ile iş kotarın, Türkiye'deki mazlum insanlara savaş açın, sonra böyle din istismarı yapın.. Yemezler beyler. Bu yatıklarınızın hesabını, dünyada çektiğiniz gibi, ahirette de çekeceksiniz.

#2
Foto - SÖZCÜ, 27 Ekim 2012: “TERÖR ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYOR

SÖZCÜ, 27 Ekim 2012: “TERÖR ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYOR"Kendilerini nasıl da tarif ediyorlar.. Erdal Sarızeybek isimli bu emekli albay TSK'dan yıllarca maaş almış. Üç tane çapulcu teröristi alt edememiş. Şimdi siyasette halkın sırtına binmek için, "Terör üzerinden siyaset yapıyor" diyerek AK Parti'ye vuruyor. Sen görevde iken, PKK'yı alt ettin de, sana engel olan mı çıktı? Şimdi bu adam, İyi Parti'de, siyaset yapıyor. Bu ülkenin başına PKK'yı bela denler, PKK'yı kötü polis, AK Parti'yi iyi polis rolünde gösteriyorlar. AK Parti 2002'de iktidara geldi, o günden önce iyi polis kimdi, genel başkanın Meral Akşener mi?

#3
Foto - TARAF, 27 Ekim 2012:

TARAF, 27 Ekim 2012: "ANALARIN AĞLAMAMASI İÇİN BİR ŞEY YAPMADIK" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem 2012 için, hem çözüm sürecindeki tavrı için, hem de bugün için ne güzel bir tespit yapmış. Gerçekten de, 1991-1995 arasında CHP koalisyon ortağı idi. Faili meçhullerle, ağlayan anaların sayısını artırdı. Çözüm sürecinde, AK Parti risk aldı, CHP açıktan destek bile vermedi. Bugün HDP Diyarbakır il Binası önünde ağlayan anneler var, ama CHP'li bir yetkili gidip, destekte bulunmadı. Doğru söylüyor Kılıçdaroğlu, "Anaların ağlamaması için bir şey yapmadılar!"

#4
Foto - BUGÜN, 27 EKİM 2014,

BUGÜN, 27 EKİM 2014, "KİTLESEL İHLALLERDE 1990'LARA DÖNDÜK" Yayınlayan FETÖ'cü gazete.. Konuşan, CHP'den milletvekili de olan, AİHM eski üyesi. Konuşulan, 18 bin faili meçhul cinayetin işlendiği 1990'lı yallarla, faili meçhul cinayet sayısı 3'ü-5'i geçmeyen AK Parti iktidarını birbirine benzetme terbiyesizliği.. Dahası var, karşı çıkılan kanun değişikliği ise, terör örgütü FETÖ'cü şirketlerin malvarlığına el koymayı öngören düzenleme.. CHP'li Rıza, FETÖ'cü şirketlere, bakın nasıl avukatlık yapmış, görün..

#5
Foto - ZAMAN, 27 Ekim 2015: “MEDYAYA SERMAYEYE, MUHALEFETE DARBE

ZAMAN, 27 Ekim 2015: “MEDYAYA SERMAYEYE, MUHALEFETE DARBE" FETÖ'cü Zaman gazetesinin manşetinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü İpek grubuna el konulmasını protesto ederek, Bugün gazetesini ziyaret ediyor. Karşılayan, TSK'dan atılan, Bugün gazetesinde sözde gazetecilik yapan, şimdi ise İngiltere istihbaratının kucağında ihanetine devam eden Tarık Toros. Bu fotoğrafı arşivleyin.. "Biz yıllardır FETÖ'ye karşıyız" diyen CHP'li gördüğünüzde, yüzüne bu fotoğrafı yapıştırın.. FETÖ'cü şirkete yönelik kararı eleştiren kellelere b.akın.. bir tanesi hariç, hepsi eski kafada gidiyor.. Mustafa Kamalak'tan, Ayhan Bilgen'e, Ertuğrul Günay'dan Durmuş Yılmaz'a.. Bir Mustafa Destici, 15 Temmuz hain darbe girişimini görünce, "Bunlar terörist" dedi, desteğini çekti. Ya diğerleri? Onlar, bugün dahi, o FETÖ'cülere hizmet etmiyorlar mı?

#6
Foto - SÖZCÜ, 27 Ekim 2016:

SÖZCÜ, 27 Ekim 2016: "THY'NİN AMERİKA'YA YÖNELİK 17 YILLIK UÇUŞ LİSTESİ İNCELENSİN" Yıllarca Gülen grubu içinde bulunan Hüseyin Gülerce, çok doğru bir tespit yapmış, 17 yıl boyunca ABD'ye gidenlerin kayıtlardan bulunup, çıkarılmasını istemiş. Gerçekten de, öğretmeninden, polis memuruna, binlerce kişi, Pensilvanya'yı ziyarete gitmiş ise, bunların hepsinin kaydını çıkarıp, ilan etmek, devletin görevi.. Yapılmalı, hatta sorulmalı: "ABD'ye gidecek parayı nereden buldun?"

#7
Foto - CUMHURİYET, 27 Ekim 2015: “İPEK KOZA'YA HAVUZDAN MÜDÜR

CUMHURİYET, 27 Ekim 2015: “İPEK KOZA'YA HAVUZDAN MÜDÜR" Kemalist geçinen, FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet, FETÖ'cü Akın İpek'in şirketlerine el konulduğunda, eleştirisini böyle sürmanşetten duyurmuş. sakın, "O zaman gazetenin yönetimi sorunlu (Can Dündar ekibinde) kişilerde" savunması yapmasın, bugünkü Cumhuriyet yönetim. O gün de, AK Parti'ye vurmak için bu haberleri yapıyorlardı, bugün de aynısını tekrarlıyorlar..

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