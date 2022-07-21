Bitcoin’lerini satan Tesla o coin'e dokunmadı

Tesla’nın 936 milyon dolarlık Bitcoin satması merak uyandırsa da, Dogecoin yatırımcılarını meraklandıran bazı gelişmeler var. Musk’ın açıklamasına göre Tesla, sahip olduğu Dogecoin’in hiçbirini satmadı. Şimdilik Tesla’nın ne kadar Dogecoin’i olduğunu bilmiyoruz.