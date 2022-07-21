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Teknoloji-Bilişim
13
Bitcoin’lerini satan Tesla o coin'e dokunmadı

2022-07-21 19:55:56
Bitcoin’lerini satan Tesla o coin'e dokunmadı

Tesla elindeki Bitcoin'in çoğunu satsa da yatırım yaptığı o kripto parayı satmadı.

#1
Foto - Kripto para dünyasının en büyük destekçilerinden olan Tesla, sahip olduğu dijital varlıkları yeniden şekillendiriyor.

Kripto para dünyasının en büyük destekçilerinden olan Tesla, sahip olduğu dijital varlıkları yeniden şekillendiriyor.

#2
Foto - Elektrikli otomobil devi, elinde bulundurduğu Bitcoin’lerin yüzde 75’ini sattığını ve 936 milyon dolara dönüştürdüğünü söyledi. Ancak Dogecoin satmaması dikkatlerden kaçmadı.

Elektrikli otomobil devi, elinde bulundurduğu Bitcoin’lerin yüzde 75’ini sattığını ve 936 milyon dolara dönüştürdüğünü söyledi. Ancak Dogecoin satmaması dikkatlerden kaçmadı.

#3
Foto - Geçtiğimiz gün Tesla, 2022’nin ikinci yarısına ilişkin mali raporunu açıkladı.

Geçtiğimiz gün Tesla, 2022’nin ikinci yarısına ilişkin mali raporunu açıkladı.

#4
Foto - Wall Street beklentilerinden 400 milyon dolar daha yüksek gelir elde eden şirket, hisse başına 2.27 dolar kazanç bildirdi.

Wall Street beklentilerinden 400 milyon dolar daha yüksek gelir elde eden şirket, hisse başına 2.27 dolar kazanç bildirdi.

#5
Foto - Ancak Tesla’nın kripto satışları gündemi karıştırdı.

Ancak Tesla’nın kripto satışları gündemi karıştırdı.

#6
Foto - Elektrikli otomobil devi ilk olarak 2021 yılında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı.

Elektrikli otomobil devi ilk olarak 2021 yılında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı.

#7
Foto - Fakat elindeki Bitcoin’in yüzde 75’ini sattığını ve 936 milyon dolara çevirdiğini söyleyen Tesla, yaklaşık 189 milyon dolar kaybetti.

Fakat elindeki Bitcoin’in yüzde 75’ini sattığını ve 936 milyon dolara çevirdiğini söyleyen Tesla, yaklaşık 189 milyon dolar kaybetti.

#8
Foto - Tesla, bu yıl yaşadığı zorluklara rağmen 2022'nin ikinci yarısında elde ettiği mali gelir ile dikkat çekiyor.

Tesla, bu yıl yaşadığı zorluklara rağmen 2022'nin ikinci yarısında elde ettiği mali gelir ile dikkat çekiyor.

#9
Foto - Daha önce Tesla CEO’su Elon Musk, Tesla’nın sahip olduğu Bitcoin’leri satmayacağını söylemişti.

Daha önce Tesla CEO’su Elon Musk, Tesla’nın sahip olduğu Bitcoin’leri satmayacağını söylemişti.

#10
Foto - Fakat son mali raporda kriptoyla ilgili kararlar değişmiş gibi görünüyor. Tesla CEO’su, elindeki nakiti “en üst düzeye çıkarmak” için Bitcoin’i sattıklarını doğruladı.

Fakat son mali raporda kriptoyla ilgili kararlar değişmiş gibi görünüyor. Tesla CEO’su, elindeki nakiti “en üst düzeye çıkarmak” için Bitcoin’i sattıklarını doğruladı.

#11
Foto - Ayrıca uzun süredir fabrikalardaki üretimin yavaşlığından memnun olmadığını belirten Elon Musk, Çin’deki Covid-19 karantina belirsizliğini göz önünde bulundurduklarını söyledi. Tesla’nın tekrar Bitcoin almaya açık olacağını da hatırlattı.

Ayrıca uzun süredir fabrikalardaki üretimin yavaşlığından memnun olmadığını belirten Elon Musk, Çin’deki Covid-19 karantina belirsizliğini göz önünde bulundurduklarını söyledi. Tesla’nın tekrar Bitcoin almaya açık olacağını da hatırlattı.

#12
Foto - Tesla’nın 936 milyon dolarlık Bitcoin satması merak uyandırsa da, Dogecoin yatırımcılarını meraklandıran bazı gelişmeler var. Musk’ın açıklamasına göre Tesla, sahip olduğu Dogecoin’in hiçbirini satmadı. Şimdilik Tesla’nın ne kadar Dogecoin’i olduğunu bilmiyoruz.

Tesla’nın 936 milyon dolarlık Bitcoin satması merak uyandırsa da, Dogecoin yatırımcılarını meraklandıran bazı gelişmeler var. Musk’ın açıklamasına göre Tesla, sahip olduğu Dogecoin’in hiçbirini satmadı. Şimdilik Tesla’nın ne kadar Dogecoin’i olduğunu bilmiyoruz.

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