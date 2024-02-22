2024-02-22 15:54:17 Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesi ucuz mu pahalı mı?
Yatırımcılar Bitcoin için dönüm noktası seviyelerden biri olarak kabul edilen 50 bin dolar barajını aştı. Kripto para piyasasının en hacimli parası Bitcoin’in 50 bin dolar barajını aşması yatırımcıları ikiye bölmüş durumda. Kimleri bu seviyelerin zirve olduğunu düşünürken bazıları ise yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olduğu fikrinde. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Bitcoin’in 50 bin dolar barajını aşması ve halving yani ‘yarılanma’ya kası bir süre kalması, yatırımcıların iştahını iyice kabartmış durumda. Bazıları ise bu seviyelerden bir geri çekilmenin mümkün olduğunu düşünerek daha temkinli davranıyor. Peki Bitcoin şu an ucuz mu pahalı mı?