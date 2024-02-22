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Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesi ucuz mu pahalı mı?

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Ekonomi
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Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesi ucuz mu pahalı mı?

2024-02-22 15:54:17
Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesi ucuz mu pahalı mı?

Yatırımcılar Bitcoin için dönüm noktası seviyelerden biri olarak kabul edilen 50 bin dolar barajını aştı. Kripto para piyasasının en hacimli parası Bitcoin’in 50 bin dolar barajını aşması yatırımcıları ikiye bölmüş durumda. Kimleri bu seviyelerin zirve olduğunu düşünürken bazıları ise yeni bir boğa piyasasının başlangıcı olduğu fikrinde. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Bitcoin’in 50 bin dolar barajını aşması ve halving yani ‘yarılanma’ya kası bir süre kalması, yatırımcıların iştahını iyice kabartmış durumda. Bazıları ise bu seviyelerden bir geri çekilmenin mümkün olduğunu düşünerek daha temkinli davranıyor. Peki Bitcoin şu an ucuz mu pahalı mı?

#1
Foto - Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesi ucuz mu pahalı mı?

Henüz zirveye ulaşmadı The Motley Fool’dan Justin Pope’un haberine göre, herkes dönüm noktalarını sever ve kripto para piyasasının en hacimli parası Bitcoin yakın zamanda büyük bir dönüm noktasına ulaşarak 2021'in sonlarından bu yana ilk kez 50.000 dolar seviyesini aştı. Bitcoin daha bir yıl önce bile 20.000 doların altındaydı. Birkaç yıl önce, 2022 yılında fiyatlar düştükten sonra yaşanan satın alma korkusunun bir benzerinin bugün gemiye atlayamama yani FOMO'ya dönüştüğü görülüyor. Bunda, Bitcoin'in fiyatının hâlâ 68.790 dolarlık zirve seviyesine henüz ulaşmamış olmamasının büyük etkisi bulunuyor. Yatırımcılar, Bitcoin’in yeni zirve yapma olasılığını düşünerek yükselişi kaçırmak istemiyor. Bitcoin söz konusu olduğunda kısa vadeli fiyat tahminlerinden ve bunun neden olacağı olası zarar ve acılardan uzak durmak gerekiyor. Bitcoin'e uzun vadeli bir yatırım aracı olarak bakmak ve mevcut fiyatından satın alıp almayacağınıza da bu perspektiften bakarak karar vermek en doğru hareket tarzı olarak kabul ediliyor.

#2
Foto - Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesi ucuz mu pahalı mı?

Bitcoin alım satımı yapmak yerine Bitcoin sahibi olun Bitcoin’de kısa vadeli fiyatlar çoğunlukla piyasadaki alıcı ve satıcıların kaprislerine dayanması açısından hisse senetlerine benzer. Daha fazla insan Bitcoin satın almak istediğinde fiyatlar yükselir, satmak istediğinde ise fiyatlar düşer. İnsanları ve kararlarını kontrol etmek mümkün olmadığı gibi piyasaları kontrol etmek de bu nedenle mümkün değildir. Yine de yatırımcılar, bu belirsizliğe rağmen, günlük fiyatların ne yapacağını tahmin etmeye çalışır. Oysa bu Bitcoin veya diğer kripto para birimleri için neredeyse kumardan farksızdır. Bunun yerine Bitcoin sahibi olmanız ve uzun vadeli düşünmeniz gerekir. Yatırım yapmak, Bitcoin'in ne olabileceğine ve zamanla değerini nelerin artıracağına dair uzun vadeli bir vizyona dayanmanız anlamına gelir. Bitcoin'e sahip olduğunuzda zamanla daha fazla insanın onu kullanacağını ve arzulayacağını düşünürsünüz. Bitcoin'in 21 milyonluk sınırlı arzına karşı artan talebin fiyatların teorik olarak zaman içinde artıracağı anlamına gelmesinin de yatırım mantığınızda önemli bir yeri olur. Düz bir çizgide olmasa da Bitcoin'in uzun vadeli performansının şimdiden kayda değer miktarda zenginlik yarattığını görmek mümkündür.

#3
Foto - Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesi ucuz mu pahalı mı?

50.000 dolar seviyesi alım için ideal mi? Tüm bu verilerden, yatırımcıların Bitcoin'i satın alma veya satma kararını verirken kısa vadeli fiyatına değil, uzun vadeli potansiyeline bakmaları gerektiği sonucu çıkıyor. Eğer Bitcoin'in bundan 10 yıl sonra daha yaygın olarak kullanılacağını düşünüyorsanız, Bitcoin'i 50.000 dolardan satın almak oldukça akıllıca bir tercih olarak öne çıkıyor. Yine de bu. tüm sermayenizle alım yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Bitcoin fiyatı tarihsel olarak değişken ve oldukça volatil bir yapıda ve bunun ne kadar süreceğini kestirmek oldukça zor. Bu nedenle, her seferinde azar azar ve istikrarlı şekilde Bitcoin satın almak, Bitcoin gibi bir yatırım aracı için en ideal alım yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu sayede, bazen düşen bazen de yükselen fiyat oynaklıklarına karşı daha güvenlikli bir pozisyonda olabilirsiniz. Önemli olan, satın alımlarınızın zaman içinde ortalama olarak makul bir seviyeye ulaşmasıdır.

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