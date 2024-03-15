2024-03-15 10:36:35 Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası
A101 14 - 21 Mart 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta; Toshiba Smart LED TV’den Apple iPhone 12'ye, Tefal ütüden Brother dikiş makinesine, Hoover çamaşır ve bulaşık makinesinden Newton ankastre sete kadar pek çok fırsat yer alıyor. İşte, 14 - 21 Mart A101 indirimleri... Roborock Akıllı Robot Süpürge 29.999 TL Tefal Express Easy Kazanlı Ütü 4.699 TL Korkmaz 10 Parça Elektro Set 6.999 TL Brother Mekanik Dikiş Makinesi 3.999 TL Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL Homend Konuşan Çay Makinesi 1.999 TL