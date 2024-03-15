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Aktüel
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Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

2024-03-15 10:36:35
Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

A101 14 - 21 Mart 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta; Toshiba Smart LED TV’den Apple iPhone 12'ye, Tefal ütüden Brother dikiş makinesine, Hoover çamaşır ve bulaşık makinesinden Newton ankastre sete kadar pek çok fırsat yer alıyor. İşte, 14 - 21 Mart A101 indirimleri... Roborock Akıllı Robot Süpürge 29.999 TL Tefal Express Easy Kazanlı Ütü 4.699 TL Korkmaz 10 Parça Elektro Set 6.999 TL Brother Mekanik Dikiş Makinesi 3.999 TL Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL Homend Konuşan Çay Makinesi 1.999 TL

#1
Foto - Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL Hoover 9 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 10.499 TL Samsung Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 19.999 TL Newton Siyah Cam Ankastre Set 5.499 TL

#2
Foto - Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

WMF Comfort Line Tencere Seti 5 Parça 7.699 TL Tefal Duetto Tencere Seti 7 Parça 3.999 TL Korkmaz Çaydanlık Takımı 1.099 TL Korkmaz Satina Çelik Termos 599 TL Korkmaz Düdüklü Tencere 3.299 TL Tefal Naturel Tencere Seti 9 Parça 5.999 TL Tefal Yapışmaz Tava 2.799 TL

#3
Foto - Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

Columbia Kadın Erkek Ayakkabı Modelleri 4.399 TL Merrel Kadın Ayakkabı 2.599 TL Stanley Taşınabilir Kamp Buzluğu 7.499 TL Stanley Klasik Model Termos 1.899 TL Stanley Termos Bardak 899 TL Stanley Klasik Vakumlu Termos 1.199 TL

#4
Foto - Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

Tiamob 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 5.699 TL Tiamob Feraye 4 Kapı 2 Çekemceli Gardırop 2.999 TL Evdemo Alena Vestiyer Portmento 3.099 TL Evdemo Ada İkili Koltuk 1.599 TL Tiamob Roma TV Ünitesi 949 TL

#5
Foto - Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

Toshiba 32'' Uydu Alıcılı HD Smart LED TV 6.399 TL Samsung Galaxy A54 128 GB Cep Telefonu 15.299 TL Xiaomi Flipbuds Bluetooth Kulaklık 1.799 TL Apple Watch 8 Cellular Akıllı Saat 21.999 TL

#6
Foto - Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

Apple iPhone 12 256 GB Cep Telefonu 29.499 TL Roborock Akıllı Robot Süpürge 29.999 TL Tefal Express Easy Kazanlı Ütü 4.699 TL Korkmaz 10 Parça Elektro Set 6.999 TL Black+Decker Şarjlı El Süpürgesi 2.999 TL

#7
Foto - Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

Brother Mekanik Dikiş Makinesi 3.999 TL Hoover 9 kg 1400 devir Çamaşır Makinesi 10.499 TL Samsung Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 19.999 TL Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL Newton Siyah Cam Ankastre Set 5.499 TL Columbia Kadın/Erkek Ayakkabı Modelleri 4.399 TL

#8
Foto - Birçok üründe fırsatlar geldi! A101’de yeni indirim fırtınası

Merrek Kadın Ayakkabı 2.599 TL Stanley Klasik Model Termos 1.899 TL Stanley Termos Bardak 899 TL WMF Comfort Line Tencere Seti 5 Parça 7.699 TL Tefal Duetto Tencere Seti 7 Parça 3.999 TL Korkmaz Çaydanlık Takımı 1.099 TL Korkmaz Satina Çelik Termos 2 L 599 TL Tefal Naturel Tencere Seti 9 Parça 5.999 TL

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