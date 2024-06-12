  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne Mourinho ne de Ali Koç takımda görmek istemiyor! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden

Ellerinden telefon düşmüyor! Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı

Z kuşağı ile olmadı! İşe sadakat ve iş ahlakı nedeniyle 50 yaş üzeri

Yok böyle bir kampanya! Suzuki tüm modellerinde faizleri sıfırladı! Bu fırsat insanın ayağına bir defa gelir!

Beşiktaş yaşlıdan vazgeçmiyor! Giderek yaşlanıyor takım yahu… Maalesef korkulan oldu!

Maalesef korkulan oldu! Patriot'lar bölgeye geliyor

Turistlerin ilgi odağı! İşte en çok seyahat edilen ülke

Gelen başkanlar gideni aratmıyor CHP'den İzmir'e koku hizmeti

Birçok yeniliği hayata geçirdi: Baykar’ın girişiyle farklılık kazandı! Büyük başarı: Harekete geçiyorlar artık:

Samsun'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Spor
13
Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

2024-06-12 11:28:24
Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirerek adından söz ettirdi. Kadrosunu yeni sezona hazırlamak için kolları sıvayan yönetim ve Portekizli teknik adam, yeni transferler için düğmeye bastı. Mourinho, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuyu takıma getiriyor. İşte yılın bomba transferinde yeni detaylar...

#1
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda rekor kırarak 99 puan toplayan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı.

#2
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-lacivertliler, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu adından söz ettirdi.

#3
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Kadrosunu güçlendirmek adına yeni transferler yapacak olan Jose Mourinho ve yönetim, listedeki yıldızlar için kolları sıvadı.

#4
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Portekizli teknik adam öncelikle takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemeye başladı. Diğer yandan dünyaca ünlü yıldızı da getirmek için girişimlere başladı...

#5
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Mourinho, Miguel Crespo'yu da antrenmanlarda görmek istiyor.

#6
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Geçen sezon ara transfer döneminde İspanya'nın Vallecano takımına kiralanan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak.

#7
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Mourinho'nun, 27 yaşındaki orta saha ile ilgili kararını hazırlık kampından sonra vereceği öğrenildi. İspanyol takımında 15 maçta forma giyen Crespo, gol ve asist üretemedi.

#8
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Sportif direktör Mario Branco, transfer listesini Jose Mourinho'ya sunarken Rafa Silva için de temaslara geçildi.

#9
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Mario Branco'nun hazırladığı listeye göre ilerleyen Portekizli teknik adam, Rafa için "Çok beğendiğim bir futbolcu" dedi.

#10
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan'dan da teklifler alıyor.

#11
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

#12
Foto - Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir gayrimeşru ilişki hem de o aileden
Gündem

Bir gayrimeşru ilişki hem de o aileden

2010 yılında Facebook’tan Hacı Sabancı’yla tanıştığını ve görüşmelerinin akabinde Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini öne süren..
Aylık 60 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar
Gündem

Aylık 60 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar

Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı. Üreticinin bu yıl en büyük sorunu ise günlük 2 bi..
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Gündem

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yard..
Bağırsakların doğal ilaç keşfi: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık!
Gıda

Bağırsakların doğal ilaç keşfi: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık!

Hazımsızlık, basit bir rahatsızlık gibi görünse de sindirim sistemi sorunlarının belirtisi olabilir.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanımızın yanından çok memnun ayrıldık!
Gündem

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanımızın yanından çok memnun ayrıldık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin verimli olduğunu belirten Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan At..
ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!
Aktüel

ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!

ABD Senatörü Lindsey Graham, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmasının, kendileri için büyük maden kaynaklarına doğrudan erişimi kaybetmek anl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23