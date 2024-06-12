2024-06-12 11:28:24 Birçok takımı çılgına çevirmişti: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Müthiş isim diyerek duyurdu…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirerek adından söz ettirdi. Kadrosunu yeni sezona hazırlamak için kolları sıvayan yönetim ve Portekizli teknik adam, yeni transferler için düğmeye bastı. Mourinho, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuyu takıma getiriyor. İşte yılın bomba transferinde yeni detaylar...