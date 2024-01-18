Birçok şehrimizde yaşayan Araplardan Türkiye'ye büyük darbe! Bir ara Ruslar yapıyordu, şimdi onlar başladı

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin önemli turizm pazarları arasında olduğunu vurgulayan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bölgeden ziyaretlerin haziran-ekim döneminde yoğunlaştığını hatırlatarak şu bilgileri verdi: “İstanbul ana destinasyon olmak üzere Bursa, Yalova, Sakarya (Sapanca), Bolu (Abant), Trabzon, Antalya, Muğla (Bodrum), Ordu ve Samsun’un en çok tercih edilecek illerimiz olması bekleniyor. Son zamanlarda Arap turistler yeşil ve serin destinasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla ve Antalya gibi sıcak ve denize kıyısı olan destinasyonlara da ilgi göstermeye başladılar. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor.”