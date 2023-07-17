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Kadın - Aile
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Birçok kişi biliyor ancak paylaşmıyor! Yumurtaları zırh gibi koruyan o yöntem sonunda açıklandı

2023-07-17 12:07:31
Birçok kişi biliyor ancak paylaşmıyor! Yumurtaları zırh gibi koruyan o yöntem sonunda açıklandı

Protein açısından oldukça zengin olan yumurta günlük olarak tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Özellikle sporcular tarafından sık tüketilen yumurta kahvaltılarda ve ara öğünlerde sofraların baş tacı olarak yerini koruyor. Yumurtaları zırh gibi koruyan o yöntem gün yüzüne çıktı. İşte herkesin sır gibi sakladığı o yöntem… Büyük bir protein kaynağı olarak görülen yumurta hem sporcuların hem de çocukların sık sık tüketmesi gereken besinler arasında yerini alıyor. Hem tokluk hissi veren hem de besleyici değeri oldukça yüksek olan yumurta özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinli olarak görülmektedir. Yumurta haşlarken çatlamaması için neler yapılabileceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yumurtalarınızı zırh gibi koruyacak yöntemin detayları işin ustasından geldi. İşte herkesin sır gibi sakladığı o yöntem…

#1
Foto - Birçok kişi biliyor ancak paylaşmıyor! Yumurtaları zırh gibi koruyan o yöntem sonunda açıklandı

Haşlanmış yumurta yapmak isteyen birçok kişi yumurtaların çatlamaması için neler yapılabileceğini araştırıyor. Yumurta haşlarken dikkat edilmesi gereken püf noktaları belli oldu. Haşlanmış yumurta yaparken yumurtaların çatlamaması için su içerisine tuz eklemeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra yumurtaların çatlamaması için uygulanabilecek bir diğer yöntem ise sirke kullanmaktır. Su içerisine limon damlatmak da çatlamaları önleyen Önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Su içerisine eklenen sirke yumurtanın Hem iyi haşlanmasını sağlarken aynı zamanda kabuğunun hızlı bir şekilde soyulmasını da sağlayacaktır.

#2
Foto - Birçok kişi biliyor ancak paylaşmıyor! Yumurtaları zırh gibi koruyan o yöntem sonunda açıklandı

Çatlamadan yumurta haşlamak için bu yöntemlerden birine deneyerek yumurta israfının da önüne geçmiş olabilirsiniz.Tüm bu yöntemlerin yanı sıra evde limon sirke ya da tuz bulunmaması gibi durumlarda suyun içerisine kürdan atarak da yumurtaların çatlamamasını sağlayabilirsiniz. Yumurta haşlamak için izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir:

#3
Foto - Birçok kişi biliyor ancak paylaşmıyor! Yumurtaları zırh gibi koruyan o yöntem sonunda açıklandı

• Yumurta yapacağımız bir kap ya da tencere içerisine su doldurarak ocağa alınız. • Kaynayan suyun içerisine yumurtaları dikkatlice koyduktan sonra istediğiniz sertliğe kadar pişirmeye dikkat ediniz. (Ortalama 6-8 dakika yeterli olacaktır) • Yumurtaları sudan çıkardıktan sonra soğuk su içerisinde biraz bekletiniz. • Soğuyan yumurtaları soyarak servis edebilirsiniz.

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