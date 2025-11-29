Haber Merkezi Giriş Tarihi: Birbirini şarj bataryanın ömrünü bitiriyor
Elektrikli araçlar (EV) son yıllarda yepyeni bir konfor alanı açmış olsa da, her yerde şarj istasyonuna erişimin kolay olmadığı düşünüldüğünde mağduriyetler gündeme geliyor. EV’lerde akünün boşalması demek, arabanızı şarj etmeden kıpırdatamayacağınız anlamına geliyor. Oysa akaryakıtla çalışan araçlarda akünün bitmiş olması komşunuzdan ya da yakınınızdaki bir arabadan, ‘nakil kablosu’ kullanarak kısa sürede çözülebilen bir sorun. Bir aracın diğerinin çalışmasını sağlaması aslında bu işlemle yabancısı olduğumuz bir durum değil. Ancak iş elektrikli arabalara gelince, farklı güç ve kapasitedeki araçların diğerine olumsuz etkileri olabileceği gerçeği ortaya çıkıyor.