Birbirini şarj bataryanın ömrünü bitiriyor

Tüm senaryolar değerlendirildiğinde benzer tablolar ortaya çıkıyor. Özellikle de kritik bir sıcaklık eşiğinin aşılmış olması faciayla sonuçlanabilecek bir işlem anlamına geliyor. Çünkü elektrikli araçlarda batarya sıcaklığının 60 dereceyi aşması, bataryanın ömrünü kısaltıp, bataryaların daha hızlı bozulmasına neden oluyor. Bunun tek sonucu performansla ilgili değil. Aşırı sıcaklık, şarj performansını olumsuz etkileyip, bataryanın şarj tutma kapasitesini azaltarak batarya şişmesi veya yangın riski artabiliyor. Doç. Dr. Yusuf Yaşa, bu durumu sıcaklığa dikkat çekerek şöyle anlattı:“Yüksek kapasiteli bir araçtan düşük kapasiteliye enerji aktarımı ilk bakışta daha güvenli görünür, çünkü ‘enerji veren’ taraf güçlü bir kaynak gibidir. Ancak burada en büyük risk, alıcı aracın batarya sistemi üzerindedir. Düşük kapasiteli bataryalar genellikle daha düşük nominal gerilim, daha sınırlı akım kabul oranı ve daha zayıf soğutma altyapısına sahiptir. Eğer yüksek kapasiteli araç, bu değerlere göre fazla akım ya da yüksek voltaj uygularsa, alıcı bataryada aşırı ısınma, hücre dengesizliği veya termal kaçak oluşabilir. IEEE Transactions on Transportation Electrification’da yayımlanan bir çalışmada, 800 V sistemli bir araçtan 400 V sistemli bir araca doğrudan enerji aktarımında yüzde 12’ye kadar aşırı akım oluştuğu ve bunun hücre sıcaklığının kısa sürede 60 derecenin üzerine çıkardığı rapor edilmiştir.