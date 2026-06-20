Bir zamanlar ‘girilmez’ deniliyordu: Şimdi köprüler ve tüneller yükseliyor

BAKAN URALOĞLU’NDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU: Uraloğlu konuşmasında, Hakkâri’nin el değmemiş dağlarının ihtişamı, Cilo dağlarının zirvelerinde parlayan buzul gölleri, Büyük Zap ve Dicle’nin kollarının oyduğu derin vadileri, yemyeşil yaylaları ve yüzyıllardır koruduğu kadim kültürüyle adeta bir doğa ve tarih hazinesi olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı hâline gelen Hakkâri’miz, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Uzun yıllar terörün gölgesinde kalan bu eşsiz coğrafyanın potansiyeli zincire vurulmuş, gençlerimizin hayalleri çalınmıştı. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela, tüm Türkiye’ye büyük zararlar verdi. Bu kaynaklar üretime ve refaha dönüşseydi bugün çok daha güçlü bir Türkiye olurdu.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” vizyonu ile bu kara defteri kapattıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Artık Hakkâri’nin dağlarında terör değil, barış, huzur ve kalkınma kol geziyor. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Hakkari yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüşüyor. Buzul göllerinde yansıyan güneş, dağcılık ve trekking rotalarında atan kalpler, kış sporlarının heyecanında birleşen gençlerimiz… Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu.” dedi.