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Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

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Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

"Süper güç" maskesi bir kez daha düşen ABD, Florida'da hızla büyüyen ve 2 bin hektarlık alanı yutarak yolları felç eden orman yangınları karşısında tamamen çaresiz kaldı.

#1
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Dade County'de hafta başı 3 farklı noktada çıkan orman yangını henüz söndürülemedi.

#2
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

Yangınlarda şu ana kadar 2 bin hektarlık alan kül oldu.

#3
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

Alevler ve yoğun duman nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı.

#4
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

#5
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

Bölgeden gelen fotoğraflar felaketin boyutunu ve ABD'nin çaresizliğini gözler önüne serdi.

#6
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

Devletin yetersizliği Florida halkını çileden çıkardı.

#7
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz

İşte bölgeden görüntüler...

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