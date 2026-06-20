Hani çok ama çok güçlülerdi! Florida yanıyor, süper güç çaresiz
"Süper güç" maskesi bir kez daha düşen ABD, Florida'da hızla büyüyen ve 2 bin hektarlık alanı yutarak yolları felç eden orman yangınları karşısında tamamen çaresiz kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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"Süper güç" maskesi bir kez daha düşen ABD, Florida'da hızla büyüyen ve 2 bin hektarlık alanı yutarak yolları felç eden orman yangınları karşısında tamamen çaresiz kaldı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Dade County'de hafta başı 3 farklı noktada çıkan orman yangını henüz söndürülemedi.
Yangınlarda şu ana kadar 2 bin hektarlık alan kül oldu.
Alevler ve yoğun duman nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Bölgeden gelen fotoğraflar felaketin boyutunu ve ABD'nin çaresizliğini gözler önüne serdi.
Devletin yetersizliği Florida halkını çileden çıkardı.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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