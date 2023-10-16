Bir yılda 770 ton süt ürünü elde edildi

Günlük 90 ton süt işleme kapasiteli, bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesiste üretilen ürünler başta Yozgat olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında satışa sunuluyor. Besicilerden toplanılan süt ile kentte süt sığırcılığının gelişmesine de katkı sunan tesiste 2023 yılında 6 milyon 340 bin litre süt işlenerek 770 ton süt ürünü üretilerek yurdun dört bir yanında tüketici ile buluştu.