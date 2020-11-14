Bir yanda tahrik diğer yanda ittifak! Sözcü'nün "Metro"su PKK'ya mezar oldu

Sözcü, 14 Kasım 2013: “TAYYİP, ATAMIZ'A DOKUNMA, DOKNDURTMA, MİLLETİ ÇİLEDEN ÇIKARMA” Atatürk’ü koruma kanununa göre suç işleniyor, ona da müdahale ettirmiyor adamlar… Hayır, derdimiz şeytana iş öğretmek değil, yapanı da kınarız da, yarın öbür gün başka biri de “Çok seviyorum” diyerek araba kaportasına değil de mesela üzerine basılan fayanslara veya benzeri ürünlere Atatürk’ün resmini basarsa, yine “Kaldırtmayız” diye toplanacak mısınız? Bir de işin hukuki boyutunu söyleyelim.. Araçların üzerine sadece Atatürk değil, hiç kimsenin resmi çıkartma veya boya usulü ile bulundurulamaz.. Bu Atatürk için de geçerli, Tayyip Erdoğan için de.. AK parti iktidarında değil, yıllar öncesinden beri böyle.. Ama ne yapıyorlar, seçim döneminde kısıtlı bir süreliğine, reklam olarak CHP'lilerin de Atatürk resmini otobüslerde bulundurduğunda itiraz edilmeyen bir AK parti otobüsü üzerinden kendilerine savunma geliştiriyorlar. Şu an seçim falan yok. Haydi bakalım, aynı araca Tayyip Erdoğan'ın resmini yapıştırın, bakalım polis çevirecek mi, çevirmeyecek mi?