2020-11-14 16:51:35 Bir yanda tahrik diğer yanda ittifak! Sözcü'nün "Metro"su PKK'ya mezar oldu
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 14 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 14 Kasım 2014 tarihli ve "PKK Amed'e metro yaptı!"başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Çözüm süreci döneminde, HDP'li belediyeler o dönemi istismar ederek, PKK'lılara kol kanat gererken, bu tahrikkar haberleri yapan kemalist Sözcü, şimdi o hendekler PKK'lılara mezar yapılır iken, HDP'li belediyelere de kayyım atanırken, O HDP'lilere sahip çıkıyorlar.. HDP ile CHP'nin hatta İyi Parti'nin ittifakı bozulmasın diye, akla karayı seçiyorlar..” dedi.