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Belediye AK Parti’ye geçince zulüm başladı! Tesisler tek tek kapatılıyor Tayyip Erdoğan’dan, kurmaylarına son dönemin en sert talimatı! Parti teşkilatı, Meclis ve kabine de nasibini aldı Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu! TasteAtlas 2026 listesi açıklandı: Arasında 3 Türk lezzeti de var Yunanistan’dan olay itiraf: “Oranın anahtarı artık Türkiye’nin elinde” Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere Altın fiyatlarında yön değişti! Dolar ve Fed beklentileri piyasaları etkiliyor Interpol’luk IBAN mağduru! ABD'de yakalandı, Türkiye’ye iade edildi Verdiği tepki olay oldu! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun lüks evini gördüğünde “Vay anasını” demiş 5 ülkenin istihbaratından acil çağrı: Hemen harekete geçilmeli!
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Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu!

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Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu!

2026 Dünya Kupası'nda 3. maçlar öncesi veda eden takımlar belli olmaya başladı. İşte turnuvaya veda eden takımlar...

#1
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu!

J Grubu ikinci mücadelesinde Cezayir'le karşılaşan Ürdün, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak 2026 Dünya Kupası'na veda eden 4. takım oldu.

#2
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu!

İşte 2026 Dünya Kupası'na veda eden takımlar...

#3
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu!

* HAİTİ

#4
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu!

* TÜRKİYE

#5
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu!

* TUNUS

#6
Foto - Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takımda belli oldu!

* ÜRDÜN/ kaynak: haber7

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