2020-11-15 21:55:59 Bir şüpheli yangın daha!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki sazlık alanda şüpheli bir yangın çıktı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki sazlık alanda şüpheli bir yangın çıktı.
Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 itfaiye aracı ve 8 personelle müdahale edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangının çöplerin de bulunduğu sazlık alana sigara izmaritinin atılması sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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