2022-01-02 14:52:31 Bir sokak köpeği dehşeti daha! Yüzüne tam 60 dikiş atıldı
Manisa’da evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve yüzüne 60 dikiş atılan 8 yaşındaki Mert Dilek sağlığına kavuşurken, saldırının travmasını ise hala yaşıyor. Oğlunun yüzünde kalan izlerin dışında sağlığına kavuştuğunu ancak hala psikolojik etkilerinin sürdüğünü belirten anne Meral Dilek, Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş’i görünce gözyaşlarını tutamadığını ve o günü bir kez daha yaşadığını söyledi.