Bir sokak köpeği dehşeti daha! Yüzüne tam 60 dikiş atıldı

"BİZİM İÇİN PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ" Başlarından geçen üzücü olayı bir kez daha anlatan talihsiz çocuğun annesi Meral Dilek, “Kapımızın önünde 3-4 tane köpek geziyormuş. Oğlum da oyun oynamak için kapının önüne çıkmıştı. O an kimse anlamamış. Nasıl olduysa bir siyah köpek oğlumun üzerine atlıyor ve çocuğumun yüzünü çok kötü bir hale getiriyor. O an oğlumu gördüğümde çok kötü durumdaydım, baygınlık geçirmişim. Çok şükür şimdi o günleri geride bıraktık, iyileşme sürecine geçtik. Bizim için psikolojik olarak çok zorlu bir süreçti. Çocuğum şimdi yeniden okuluna başladı, arkadaşlarıyla buluştu. Bu nedenle çok mutlu” dedi.