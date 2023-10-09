Bir senede yüzde 10 arttı! Medeni Avrupa'da insanlar sokakta yaşıyor

Almanya'da Evsizlere Yardım Derneği (BAGW) Başkanı Werena Rosenke, arkadaşlarının veya tanıdıklarının yanında kalanlar ve herhangi bir konaklama yeri olmadan sokakta yaşayan evsizleri kapsaması için Federal İstatistik Dairesinin verilerine yaklaşık 90 bin kişinin daha eklenmesi gerektiğini söyledi. Rosenke, geçen yıl yapılan araştırmada sokakta yaklaşık 38 bin evsizin yaşadığının ifade edildiğini belirterek, "Biz ise 40 ile 45 bin arasında insanın evsiz olarak sokaklarda yaşadığını varsayıyoruz." dedi. Sokakta yaşayan evsizlerin 3'te birinin Alman vatandaşlığının bulunmadığına dikkati çeken Rosenke, "Bunların arasında Polonya, Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa’daki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinden gelenler var. Alman vatandaşlığı olmayan ve sokaklarda evsiz yaşayan insanların çoğunun geldikleri ülkeler bunlar." şeklinde konuştu. Rosenke, BGAW'nin toplam evsizlerin sayısına ilişkin tahmini verileri kasım ayında açıklayacağı bilgisini paylaşarak, son tahminin 2020'de yapıldığını, evsizlerin toplam sayısının 420 bin olarak verildiğini bildirdi. Werena Rosenke, özellikle yerel yönetimler tarafından barınma alanlarına yerleştirilen evsizlerin sayılarında ciddi artış olduğunu belirterek, bunun da önemli ölçüde Ukrayna’daki savaştan kaçanlarla ilgili olduğunu ancak Afganistan, Irak ve Suriye’den kaçanların da evsizlerin önemli bölümünü oluşturduğunu anlattı. Almanya'da evsizlerin sayısının artmasındaki en büyük sorunun uygun fiyatlı konut eksikliği olduğuna işaret eden Rosenke, "Özellikle de en fazla evsizin bulunduğu metropollerde konut maliyetleri artmaktadır. Uygun fiyatlı ve sosyal konut eksiği var." dedi. Rosenke, kira sözleşmeleri iptal edilen ve geliri iyi olmayanların da uygun fiyatlı konut bulma sıkıntısı yaşadıklarına işaret etti. Evsizlere karşı ön yargılı olunduğuna dikkati çeken Rosenke, "Uygun fiyatlı konut arayanların sayısı fazla. Bunların arasında işi olanlar da var. Evsizler, bir evi kiralamak için sıraya girdiklerinde kuyruğun en sonunda yer alıyorlar. Bu, büyük bir sorun." şeklinde konuştu.