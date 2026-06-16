Almanya'daki yabancı nüfus geçen yıl 39 bin kişilik sınırlı bir artışla 12,4 milyona ulaştı. Bu artış, yabancı nüfusun 283 bin kişi arttığı bir önceki yıla ve mültecilerin yoğun olduğu 2015 ile 2022 yıllarına kıyasla son 15 yılın en düşük büyüme hızı olarak kayıtlara geçti. Yabancı nüfusun toplam nüfus içindeki payı en yüksek yüzde 20 ile 20-59 yaş grubunda, en düşük ise yüzde 6,5 ile 60 yaş üzerinde ölçüldü. Ülkedeki en büyük yabancı grup sıralamasında ise 1 milyon 385 bin kişiyle Türk vatandaşları ilk sıradaki yerini korudu. Türkleri 1 milyon 167 bin ile Ukrayna, 856 bin ile Suriye, 763 bin ile Romanya ve 700 bin ile Polonya vatandaşları takip etti.