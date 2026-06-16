"Her bir bayiyi ayırt edecek bir kodlamaya, bayilere yapılacak fiyat listesi ve fiyata ilişkin unsurlara dair her türlü duyuruda ayırt edici, görünür, sayfaya yayılarak birden fazla olacak şekilde filigran yöntemiyle yer verilecek. Bu duyuruları birden fazla bayiye veya tüm bayilere yapılan toplu olarak iletme yöntemine son verilecek. Bunun yerine söz konusu duyurular, her bir bayinin kendi kullanıcı adı ve şifresi ile erişebildiği, üretici ve sağlayıcı teşebbüs ile bayileri arasındaki işlemlerin gerçekleştiği arayüz/portal aracılığıyla birebir şekilde gerçekleştirilecek. İlgili arayüz ve portal haricinde sözlü ya da yazılı herhangi bir yöntem kullanılmayacak. Halihazırda böyle bir arayüz ve portala sahip olunmaması durumunda bu sistem oluşturularak bayilerin erişimine açılacak. Bayilerin ileri tarihli veya uygulama tarihi geleceğe yönelik fiyat ve fiyatı oluşturan unsurlara ilişkin bilgileri ve duyuruları, rakip üreticilere veya bayilerine iletmesinin önüne geçilecek."