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#1
Foto - Rekabet Kurulundan lastik üreticilerine rekor ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurul kararı uyarınca otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

#2
Foto - Rekabet Kurulundan lastik üreticilerine rekor ceza

Soruşturma kapsamında rakipler arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylem, rekabete hassas bilgi değişimi, bayilerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi, bayilere yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması, ayrımcılık, rekabet etmeme yükümlülüğü, iş gücü piyasalarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi ve çalışan ayartmama iddialarının incelendiği ifade edilen açıklamada, soruşturma devam ederken Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ (Petlas), Üstündağ Lastik İthalat ve Ticaret AŞ, Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar ve Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ve Abdullah Özdoğan Ticaret Otomotiv Petrol İnşaat Makina Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

#3
Foto - Rekabet Kurulundan lastik üreticilerine rekor ceza

Söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen uzlaşma süreçleri sonucunda, Petlas, Üstündağ Lastik İthalat ve Ticaret AŞ, Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar ve Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ve Abdullah Özdoğan Ticaret Otomotiv Petrol İnşaat Makina Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti'ye para cezası uygulanmasına, soruşturmanın bu teşebbüsler yönünden uzlaşma usulü ile sona ermesine karar verildiği ifade edildi.

#4
Foto - Rekabet Kurulundan lastik üreticilerine rekor ceza

Soruşturma sonucunda Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret, Otomotiv Lastikleri Tevzi, Goodyear Lastikleri Türk, Hankook Lastikleri, Michelin Lastikleri Ticaret, Pirelli Otomobil Lastikleri, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler firmalarına ceza uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

#5
Foto - Rekabet Kurulundan lastik üreticilerine rekor ceza

"Aydın Lastik Sat. ve Ser. Hiz. Ltd. Şti, Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti ve Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti'ne idari para cezası verilmesine, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti ve Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti bakımından tespit edilen ihlalin Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde zaman aşımına uğraması nedeniyle ilgili teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Böylece soruşturma kapsamında tespit edilen ihlaller sebebiyle teşebbüslere, uzlaşma sonucunda 497 milyon 91 bin 986 lira, soruşturma sonucunda 3 milyar 136 milyon 843 bin 185 lira olmak üzere toplamda 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira idari para cezası uygulandı."

#6
Foto - Rekabet Kurulundan lastik üreticilerine rekor ceza

Açıklamada, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret ile Hankook Lastikleri hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığının, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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Foto - Rekabet Kurulundan lastik üreticilerine rekor ceza

BAYİ KANALLARI ÜZERİNDEN DOLAYLI BİLGİ PAYLAŞIMINA SINIRLAMA Fiyat hareketlerine yönelik gerçekleştiği tespit edilen uyumlu eylemin vuku bulmasında etkisi olduğu değerlendirilen bayiler aracılığıyla dolaylı bilgi değişiminin engellenmesi, ilgili ihlalin tekrarının önlenmesi ve ilgili pazarda rekabetin tesis edilmesi bakımından Türkiye'de lastik yenileme pazarında faaliyet gösteren soruşturma tarafı üretici ve sağlayıcı teşebbüslere yönelik taahhütler getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Foto - Rekabet Kurulundan lastik üreticilerine rekor ceza

"Her bir bayiyi ayırt edecek bir kodlamaya, bayilere yapılacak fiyat listesi ve fiyata ilişkin unsurlara dair her türlü duyuruda ayırt edici, görünür, sayfaya yayılarak birden fazla olacak şekilde filigran yöntemiyle yer verilecek. Bu duyuruları birden fazla bayiye veya tüm bayilere yapılan toplu olarak iletme yöntemine son verilecek. Bunun yerine söz konusu duyurular, her bir bayinin kendi kullanıcı adı ve şifresi ile erişebildiği, üretici ve sağlayıcı teşebbüs ile bayileri arasındaki işlemlerin gerçekleştiği arayüz/portal aracılığıyla birebir şekilde gerçekleştirilecek. İlgili arayüz ve portal haricinde sözlü ya da yazılı herhangi bir yöntem kullanılmayacak. Halihazırda böyle bir arayüz ve portala sahip olunmaması durumunda bu sistem oluşturularak bayilerin erişimine açılacak. Bayilerin ileri tarihli veya uygulama tarihi geleceğe yönelik fiyat ve fiyatı oluşturan unsurlara ilişkin bilgileri ve duyuruları, rakip üreticilere veya bayilerine iletmesinin önüne geçilecek."

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