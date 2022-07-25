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Bir şehirde daha çayır tırtılı ile mücadele başladı

2022-07-25 17:31:41
Bir şehirde daha çayır tırtılı ile mücadele başladı

Kütahya-Simav'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

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Foto - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin tarlalarda yaptıkları incelemenin ardından, zararlıdan etkilenen üreticilere Kütahya Valiliği ve İl Özel İdaresince ilaç ve teknik destek sağlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin tarlalarda yaptıkları incelemenin ardından, zararlıdan etkilenen üreticilere Kütahya Valiliği ve İl Özel İdaresince ilaç ve teknik destek sağlanıyor.

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Foto - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği ekili alanlarda tespit ettikleri çayır tırtılı zararlısına karşı en hızlı şekilde mücadele başlattıklarını söyledi. Zararlının bulunduğu alanlarda ilaçlama yaptıklarını dile getiren Tokdemir,

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçeği ekili alanlarda tespit ettikleri çayır tırtılı zararlısına karşı en hızlı şekilde mücadele başlattıklarını söyledi. Zararlının bulunduğu alanlarda ilaçlama yaptıklarını dile getiren Tokdemir, "Yaklaşık 1200 dekar alanda Demirci, Çitgöl ve Naşa belediyelerimizin araç ve ekipman destekleri ile çiftçilerimizle beraber zararlılara karşı etken maddeli ilaçlarla mücadele yaptık. Kontrollerimize devam ediyoruz, gerektiğinde yeniden ilaçlama yapacağız. İnşallah çok zarara sebep olmadan ve yayılmadan sonuç alacağız." dedi.

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Foto - Tokdemir, ilaçlama organizasyonunda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Tokdemir, ilaçlama organizasyonunda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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