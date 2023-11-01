2023-11-01 07:57:13 Bir kişi ölmüştü! 22,5 yıl hapsi istenen Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı
Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ortağı ve mülk sahipleriyle birlikte yargılanan ünlü şef Somer Sivrioğlu, hakim karşısına çıktı. Sivrioğlu savunmasında, "Dışarıdan bakıldığında istinat duvarının tehlikeli olduğu anlaşılmıyordu. İstinat duvarının bizim sorumluluğumuz içinde olduğunu bilmiyordum, çünkü restoranımızdan 1 metre ilerideydi. Belediyenin sorumluluk alanında olduğunu sanıyordum" dedi. İşte mahkemeden detaylar...