Bir kişi ölmüştü! 22,5 yıl hapsi istenen Şef Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı

"DUVARI KULLANMIYORDUK" Sanık Somer Sivrioğlu kimlik sorgusunda, şef olduğunu belirterek yaklaşık 100 bin lira geliri olduğunu söyledi. Savunmasını yapan Sivrioğlu, restoranı ortağı olan diğer sanıkla 2021 Aralık sonunda devraldıklarını ve Şubat ayında minimum değişikliklerle restoranı açtıklarını belirtti. Jüri üyesi olduğu programın sezon arası vermesiyle birlikte 25 yıldır ikamet ettiği Avusturalya Sidney’e gittiğini belirten Sivrioğlu, "18 Mayıs’ta İstanbul’a döndüm. Döndükten üç gün sonra bu vahim olay gerçekleşti. Dışarından bakıldığında istinat duvarının tehlikeli olduğu anlaşılmıyordu. İstinat duvarının bizim sorumluluğumuz içinde olduğunu bilmiyordum, çünkü restoranımızdan 1 metre ilerideydi. Belediyenin sorumluluk alanında olduğunu sanıyordum" dedi. Sivrioğlu, duvarın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu altında olduğunu düşündüğünü ifade ederek "Bizim sorumluluk alanımızda olma ihtimali aklıma gelmezdi. Ülkemde de restoranım olsun diye iyi niyetle bu dükkanı kiraladım. Duvarın, bizim sorumluluğumuz altında olduğunu bilsem kiralamaya kalkmazdım" diyerek suçlamaları reddetti. Şikayetçi avukatının, duvarla ilgili belediyeye işgaliye bedeli ödeyip ödemediklerini sorması üzerine Sivrioğlu, "Dükkanın dışında olan bir yer. Kullanmıyorduk. Belediyeye herhangi bir bedel ödemek gerektiğini düşünmüyorduk" diye cevap verdi.