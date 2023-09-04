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Yaşam
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Bir kişi öldü bir bebek kayboldu! Selin ardından Aksaray'da son durum

2023-09-04 12:29:16
Bir kişi öldü bir bebek kayboldu! Selin ardından Aksaray'da son durum

Aksaray’daki sel felaketinin boyutu gündüz ortaya çıktı.

#1
Foto - Bir kişi öldü bir bebek kayboldu! Selin ardından Aksaray'da son durum

Aksaray'da dün gece yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 bebeğin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bebeğin aranmasına devam edilirken gün ağarınca selin verdiği hasarlar gün yüzüne çıktı.

#2
Foto - Bir kişi öldü bir bebek kayboldu! Selin ardından Aksaray'da son durum

Dron ile görüntülenen afetin izleri selin şiddetini gözler önüne serdi.

#3
Foto - Bir kişi öldü bir bebek kayboldu! Selin ardından Aksaray'da son durum

Aksaray’da dün gece yaşanan sel felaketinin ardından afetin açtığı zararlar gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan dron ile görüntülenen bölgede kayıp olan bebeğin arama çalışmaları halen devam ederken, 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda zarar tespit çalışmaları da halen devam ediyor.

#4
Foto - Bir kişi öldü bir bebek kayboldu! Selin ardından Aksaray'da son durum

2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği, 3 aylık bebeğin halen kayıp olduğu olayla ilgili İl Afet Acil Durum (AFAD) başta olmak üzere Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, jandarma, polis ve birçok kurum personeli arama çalışması yapıyor.

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