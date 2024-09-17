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Bir kaşık aronyalı dondurma hayatını değiştirdi

2024-09-17 08:04:54
Bir kaşık aronyalı dondurma hayatını değiştirdi

Erzincan'da yaşayan Güven Bilyay, 1 kaşık aronyalı dondurma yedikten sonra bu meyvenin bahçesini kurmaya karar verdi.

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Foto - Bir kaşık aronyalı dondurma hayatını değiştirdi

Erzincan’da aronya yetiştiriciliği yapan Güven Bilyay, aronyayı nasıl keşfettiğini anlattı. Bilyay sıcak havadan bunaldığını ve dondurmacıda gördüğü aronyalı dondurmayı merak ederek deneyimlediğini kaydetti.

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Foto - Bir kaşık aronyalı dondurma hayatını değiştirdi

“Bir kepçe dondurma aldık mevzu buralara kadar geldi. Demek ki 2 kepçe alsaydık daha ne yapardık!” diyen Bilyay, tattığı aronyayı beğendi ve araştırmaları sonucunda Erzincan’da aronya bahçesi kurmaya karar verdi. Bilyay, “Baktım Erzincan iklimi buna uygun. Bende bu işi yaparım. Bismillah dedik. Sonuçta 3’üncü yılın sonunda bu aronyaları yetiştirdik.” dedi. Süper meyvenin faydalarını aktaran üretici Bilyay, şöyle konuştu: “Özellikle antioksidan oranı yüksek olduğu için, bunun 35 gramı günlük insan vücudunun ihtiyacını karşılıyor. Bunlar bilimsel olarak araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış. Bizim uydurmamız değil. Aynı zamanda diyabeti düzenlediği için insanlar bundan senelik 11 kilo alıyorlar.” Öte yandan aronya bahçesinden siparişe göre günlük 20-25 kilo topladığını belirten Bilyay, vatandaşları süper meyve olarak adlandırılan aronyayı tatmak için bahçesine davet etti.

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