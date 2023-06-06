2023-06-06 22:15:51 Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar
Kaliforniya’daki Selvi Ağacı Tüneli görenleri kendisine hayran bırakıyor.
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Kaliforniya’daki Selvi Ağacı Tüneli görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Kaliforniya eyaletindeki Point Reyes Ulusal Sahilinde, 1930’larda dikilen ve yıllar içinde dalları büyüyerek "ağaç tünelini" oluşturan Monterey selvi ağaçları, turistlerin ilgisini çekiyor.
Point Reyes'in rüzgar ve okyanus hava koşullarına uyum sağlayabilen birkaç ağaç türünden biri olan selviler, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geliyor.
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