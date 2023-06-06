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Dünya
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Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

2023-06-06 22:15:51
Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

Kaliforniya’daki Selvi Ağacı Tüneli görenleri kendisine hayran bırakıyor.

#1
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

Kaliforniya eyaletindeki Point Reyes Ulusal Sahilinde, 1930’larda dikilen ve yıllar içinde dalları büyüyerek "ağaç tünelini" oluşturan Monterey selvi ağaçları, turistlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

Point Reyes'in rüzgar ve okyanus hava koşullarına uyum sağlayabilen birkaç ağaç türünden biri olan selviler, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geliyor.

#3
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#4
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#5
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#6
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#7
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#8
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#9
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#10
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#11
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#12
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#13
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#14
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

#15
Foto - Bir kare için dünyanın diğer ucundan geliyorlar

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