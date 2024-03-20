Bir izmaritle küle dönmüştü! İşte son hali

Son yıllarda hava sıcaklıkları ve kuraklık sebebiyle birçok ülkede orman yangınlarının arttığını söyleyen Şentürk, "Milyonlarca hektar orman alanı zarar görmüştür. Tüm ülkelerin bu konuda hassas olması ve yangında zarar gören alanların ivedilikle doğaya kazandırılması için gayret sarf etmesi gerekmektedir. Ülkemiz orman yangınlarıyla mücadelede örnek ülkeler arasında bulunmaktadır. Yanan orman alanları yılı içerisinde ağaçlandırılarak tekrar doğaya kazandırılmaktadır. Bu alanlarda başka bir faaliyet yapılamaz, yapmaya kalkışanlar hakkında da gerekli işlemler yapılarak yargıya intikal ettirilir" diye konuştu.