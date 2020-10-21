Bir ilçeyi istila ettiler! Zararı büyük olabilir

Son zamanlarda iklim değişikliği ve sıcak dönemlerin uzaması nedeniyle artış meydana geldi" diye konuştu. Özellike Kadıköy çevresinde sayılarının artması nedeniyle böcek ilaçlama firmalarına da talepler artmış durumda. Böcek ilaçlama firması sahibi Cevdet Gümüş, "Son 15 gündür bu tür şikayetler arttı. Önceden bu kokarca böceği ile ilgili ilaçlamalar bile yapmıyorduk. Genelde hamam böceği, pire türlerinde ilaçlamalar yaparken son 15 gündür Kadıköy'de böyle bir talep alıyoruz. Genelde bitkilerin öz suyu ile beslenen bu böcekler çok hızlı yayılıyor vatandaşlar da çözüm üretemediği için bizi arıyor" dedi. Kadıköy'de yaşayan vatandaşlardan Berrin Özmen "Ben bahçe katında oturuyorum. Süne böceği de diyorlar ona. Ben gördüğüm zaman öldürüyorum. Geçen sene ile bu sene görmeye başladım. Bahçede dut ağacı var sürekli oradan geliyor. En son ağacı budadılar öyle çözüm bulduk" dedi. Ergin Tansuğ da "İki aydan beri görüyorum. Hemen bir peçete ile alıp atıyorum. Daha önce görmemiştim. Çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor. O yüzden peçete ile alıp atıyorum" diye konuştu. Kadıköylü Bergüzar Pala ise "Balkona çıktığımda en az 6-7 tane görüyorum. Daha önce yoktu. Daha çok Sivas yöresinde görüyordum şimdi burada çoğaldılar. Onlardan da korkuyoruz aslında hastalık mı yayıyor ne yapıyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.