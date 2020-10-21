Bir ilçeyi istila ettiler! Zararı büyük olabilir

Daha çok yaydığı kötü kokuyla bilinen bu böcek, öte yandan tarımsal ürünlere de zarar veriyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran, "Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'ın endemik böceklerindendir. Yıllar boyunca da başka ülkelere yayılmış bir böcek. Günlük uçuş mesafesi 5 kilometre ile 30 kilometre arasında değişiyor. Türkiye'ye de Gürcistan üzerinden ilk olarak Artvin'den girdi. Bilim çevreleri önlem alınamazsa 2017 yılından önümüzdeki döneme kadar yüzde 50'ye varan tarımsal zarar oluşturacağı yönünde de çeşitli ön görüler var" diye konuştu. "Ağız yapısı iğne şeklinde olan bir böcektir. Meyvelerin içine o iğneyi sokarak meyve kalitesini düşmesine sebep oluyor. Fındıkta acılaşma ve kahverengileşmeye neden oluyor. Domateste ısırdığı bölgelerde saralma yapıyor. Bitkilerin de öz suyunu emerek verimliliğini düşürüyor. Meyvelerini içini boşaltarak rekoltesini düşmesine neden oluyor. İnsanlara direkt bir olumsuz etkisi yok, en direkt etkisi gıdada oluşturduğu tahribat dolayısıyla büyük bir etkisinin olduğu söylenebilir. 300'e yakın tarım ürününde etkili olabileceği söyleniyor. Halk arasında kokar böcek olarak bilinen böceğin Çin versiyonu bu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok versiyonu var. Dış yüzeyinde kahverengi lekeler vardır"