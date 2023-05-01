Bir günde 4 mevsim yaşandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde ise bu günlerde adeta bir günde dört mevsim yaşanıyor. Posof’ta Ocak ve Şubat aylarında yoğun olarak devam eden kar yağışı Mart ayı ile birlikte yerini yağmurlara bıraktı. Nisan ayında yağan yağmurlar ve sonrasında açan güneş doğayı canlandırdı, meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.