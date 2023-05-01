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Yaşam
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Bir günde 4 mevsim yaşandı

2023-05-01 14:46:47
Bir günde 4 mevsim yaşandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde adeta bir günde dört mevsim yaşandı.

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Foto - Bir günde 4 mevsim yaşandı

Ülkemizin batısında sıcaklıklar hızla etkisini göstermeye devam ederken, doğuda vatandaşlar Mayıs ayını yer yer yağan kar ile karşıladı.

#2
Foto - Bir günde 4 mevsim yaşandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde ise bu günlerde adeta bir günde dört mevsim yaşanıyor. Posof’ta Ocak ve Şubat aylarında yoğun olarak devam eden kar yağışı Mart ayı ile birlikte yerini yağmurlara bıraktı. Nisan ayında yağan yağmurlar ve sonrasında açan güneş doğayı canlandırdı, meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.

#3
Foto - Bir günde 4 mevsim yaşandı

Posof’ta bulunan çiftçiler bunu fırsat bilerek hayvanları otlaklara çıkardı. Buna rağmen özellikle geceleri etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimde yaşayan vatandaşları kimi zaman zor duruma da düşürüyor. Türkiye’nin en sert kışlarının geçtiği Posof’ta bu günlerde aynı gün karı, yağmuru ve güneşi görmek mümkün.

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