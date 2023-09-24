Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

NASA'dan dünyanın sonu için korkunç bir tarih geldi. Dünya’ya 2182 yılında çarpma ihtimali olduğu belirtilen Bennu asteroidi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu asteroid ve beraberinde dünyaya çarparak asteroidlerin dünyayı yok edebileceğinden endişe duyuluyor. Konuyla ilgili dehşete düşüren bir gelişme yaşandı. Bennu asteroidinden örnek taşıyan uzay aracı, Dünya’ya geri dönüyor.