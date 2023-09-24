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Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

2023-09-24 09:45:51
Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

NASA'dan dünyanın sonu için korkunç bir tarih geldi. Dünya’ya 2182 yılında çarpma ihtimali olduğu belirtilen Bennu asteroidi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu asteroid ve beraberinde dünyaya çarparak asteroidlerin dünyayı yok edebileceğinden endişe duyuluyor. Konuyla ilgili dehşete düşüren bir gelişme yaşandı. Bennu asteroidinden örnek taşıyan uzay aracı, Dünya’ya geri dönüyor.

#1
Foto - Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

Dünyanın sonunu getirebilecek olaylardan birini de asteroid çarpması olduğu herkes tarafından dile getiriliyor. Elbettre bunu tek bir asteroid yapmayacak. Hep birlikte birleşip dünyayı yok edecekler. NASA da 2182 yılında  Bennu asteroidinin dünyaya çarpacağını değerlendiriyor. 

#2
Foto - Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

NASA’nın 8 Eylül 2016 tarihinde Bennu asteroidinden örnek toplamak üzere gönderdiği OSIRIS-REx, alınan materyalle birlikte 24 Eylül Pazar günü Dünya'ya dönecek.  İçinde Bennu’dan örnekler bulunan kapsülün, yer ekibinin onu almak için bekleyeceği ABD Savunma Bakanlığı'nın Utah Test ve Eğitim Alanına paraşütle ineceği belirtildi.

#3
Foto - Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

NASA elde edilen bulguların, gezegenlerin nasıl oluştuğuna ve yaşamın nasıl başladığına dair araştırmalara yardımcı olacağını bunun yanı sıra, Dünya'yı etkileyebilecek asteroitler hakkındaki anlayışımızı da geliştireceğini vurguladı.

#4
Foto - Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

Bennu asteroidine ait numunelerin analizin NASA tarafından canlı yayınlanacağı ifade edildi. 

#5
Foto - Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

NASA, yaptığı açıklamada canlı yayının 24 Eylül 2023 tarihinde NASA’ya ait internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini duyurdu.

#6
Foto - Bir gece vakti biz uyurken olacak! Dünyanın katiliyle ilgili korkunç gelişme! Dehşete düşüren tarih verildi

NASA, Bennu asteroidini güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlamaktadır ve bazı bilim insanlarının hesaplamalarına göre Bennu, 2182 yılında Dünya’ya çarpacağı belirtilmişti.

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