Bir dönem ülke ekonomisinin bel kemiğiydi: Alman otomobil devlerine Trump darbesi

Alman otomotiv devleri, Asyalı rakiplerin baskısı ve yükselen maliyetler nedeniyle zor bir yıl geçirirken, üç büyük Alman otomobil üreticinin ocak-eylül dönemi kârı düşüş gösterdi. Bir dönem Alman ekonomisinin belkemiği ve teknolojik yeniliğin sembolü olarak görülen Alman otomotiv sektörü, ekonomik durgunluk, yapısal, teknolojik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya bulunurken, en önemli otomobil pazarı olan Çin'de rekabet, ikinci en önemli pazarı olan ABD'de ise gümrük vergileri karları düşürüyor. Alman lüks otomobil üreticileri Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen Grubu'nun yılın 9 ayındaki karları sırasıyla yüzde 50,3, yüzde 6,8 ve yüzde 60 geriledi. Bünyesinde Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bulunduran Volkswagen, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu ve Mercedes'in kar marjlarında sürekli düşüşle karşı karşıya kalması ve ihracata yönelik iş modellerinin sarsılması dikkati çekiyor. Dünyanın en büyük yeni otomobil pazarı olan Çin, Alman üreticiler için büyük sorunlara neden oluyor. Mercedes S-Serisi, BMW 7 Serisi ya da Audi A8 gibi içten yanmalı motora sahip lüks sedanlar Çin'de daha az alıcı buluyor. Alman lüks otomobil üreticileri, eskiden kar marjlarının yarısını Çin’deki müşterilerden elde ederken, artık bu durumun sona erdiği belirtiliyor. Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin toplam karı ise 2025'in ocak-eylül döneminde 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 46 düştü. Alman otomobil üreticileri toplamda 17,8 milyar avro faiz ve vergi öncesi kar elde etti. Geçen yıl bu rakam 32,9 milyar avro olarak gerçekleşmişti. BMW 9 ayda 8,1 milyar avro, Mercedes ise 4,3 milyar avro kar elde etti. Volkswagen Grubu ise sadece 5,4 milyar avro kar elde etti. Volkswagen, Mercedes ve BMW'nin yılın ocak-eylül döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak yaklaşık 9,5 milyona geriledi.