Bir dönem Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Cüneyd Zapsu, o olayı “Erdoğan iyi ki beni dinlememiş” diyerek anlattı: Haklı çıktı, hem de öyle haklı çıktı ki…

Bunu da açıkça söyleyeyim. Ben bu kadar böyle antimilitarist, globalist bir adamım, haklı çıktı. Çünkü bizim şu anda savunma sanayiimiz bu durumda. O zamanlar yatırımlar başladı. Rahmetli babam söylerdi; ya baba komplo teorileri bunlar, diye düşünüyordum. Babam özür dilerim. Öyle değil paramparça ederlerdi. Lübnan, Suriye, Irak, Libya bir de Türkiye derdi, olur biterdi."