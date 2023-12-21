2023-12-21 14:44:51 Bir dönem Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Cüneyd Zapsu, o olayı “Erdoğan iyi ki beni dinlememiş” diyerek anlattı: Haklı çıktı, hem de öyle haklı çıktı ki…
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski yakın ekibinden Cüneyd Zapsu'nun, Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları ve bu konudaki öngörülerine dair önemli açıklamalarının yer aldığı videosu gündeme bomba gibi düştü. Videoda, Zapsu’nun Erdoğan için kullandığı “O sıralar anlaşamadığım bir tane önemli husus vardı. 2000'li yılların başları işte. Ben diyordum ki parayı savunma sanayiine değil, şuralara yatıralım. Haklı çıktı. Hem de öyle haklı çıktı ki…” ifadelerini aktaran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “ ‘Danışan dağları aşar, danışmayan düz yolda şaşar’ demişler. Ama her danıştığımızı da dinleyeceğiz diye bir kural yok tabii” dedi. Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti: