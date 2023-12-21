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Medya
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Bir dönem Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Cüneyd Zapsu, o olayı "Erdoğan iyi ki beni dinlememiş" diyerek anlattı: Haklı çıktı, hem de öyle haklı çıktı ki…

2023-12-21 14:44:51
Bir dönem Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Cüneyd Zapsu, o olayı “Erdoğan iyi ki beni dinlememiş” diyerek anlattı: Haklı çıktı, hem de öyle haklı çıktı ki…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski yakın ekibinden Cüneyd Zapsu'nun, Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları ve bu konudaki öngörülerine dair önemli açıklamalarının yer aldığı videosu gündeme bomba gibi düştü. Videoda, Zapsu’nun Erdoğan için kullandığı “O sıralar anlaşamadığım bir tane önemli husus vardı. 2000'li yılların başları işte. Ben diyordum ki parayı savunma sanayiine değil, şuralara yatıralım. Haklı çıktı. Hem de öyle haklı çıktı ki…” ifadelerini aktaran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “ ‘Danışan dağları aşar, danışmayan düz yolda şaşar’ demişler. Ama her danıştığımızı da dinleyeceğiz diye bir kural yok tabii” dedi. Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Bir dönem Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Cüneyd Zapsu, o olayı "Erdoğan iyi ki beni dinlememiş" diyerek anlattı: Haklı çıktı, hem de öyle haklı çıktı ki…

“Önüme, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ekibinde yer alan Cüneyd Zapsu'nun bir videosu düştü. Şunları söylüyor: "O sıralar anlaşamadığım bir tane önemli husus vardı. 2000'li yılların başları işte. Ben diyordum ki parayı savunma sanayiine değil, şuralara yatıralım. Haklı çıktı. Hem de öyle haklı çıktı ki.

#2
Foto - Bir dönem Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Cüneyd Zapsu, o olayı "Erdoğan iyi ki beni dinlememiş" diyerek anlattı: Haklı çıktı, hem de öyle haklı çıktı ki…

Bunu da açıkça söyleyeyim. Ben bu kadar böyle antimilitarist, globalist bir adamım, haklı çıktı. Çünkü bizim şu anda savunma sanayiimiz bu durumda. O zamanlar yatırımlar başladı. Rahmetli babam söylerdi; ya baba komplo teorileri bunlar, diye düşünüyordum. Babam özür dilerim. Öyle değil paramparça ederlerdi. Lübnan, Suriye, Irak, Libya bir de Türkiye derdi, olur biterdi." 

#3
Foto - Bir dönem Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi! Cüneyd Zapsu, o olayı "Erdoğan iyi ki beni dinlememiş" diyerek anlattı: Haklı çıktı, hem de öyle haklı çıktı ki…

"Danışan dağları aşar, danışmayan düz yolda şaşar" demişler. Ama her danıştığımızı da dinleyeceğiz diye bir kural yok tabii.”

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