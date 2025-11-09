Bir demlikle başladı antikacıya dönüştü! Gören şaşırıp kalıyor

Severek yapıyorum ve severek yapınca ortaya güzel şeyler çıkıyor. Dedelerimizden, babaannelerimizden kalan eşyaları silerken onları hatırlıyorum. Onların nasıl çay demlediklerini, yemek yaptıklarını hatırlıyorum. Burada gaz ocaklarımız var, kazanlarımız var. Bunlarda yapılan yemekler daha ayrıcalıklı oluyor. Müşterilerimiz de geldiği zaman duygulanıyor. Annesinin, babasının, dedesinin kullandığı eşyaları görünce duygusallık yaşıyorlar" şeklinde konuştu. "Tarihimizi bize hatırlattığı için buradan giderken de hüzünlü oluyoruz" Antika kafede vakit geçirmekten keyif aldıklarını belirten Müşteri İlker İşler, "Buraya gelip huzurlu bir şekilde çaylarımızı içip sohbetimizi ediyoruz. İş programlarımızı yapıp buradan gidiyoruz. Tarihimizi bize hatılattığı için buradan giderken de hüzünlü oluyoruz. Hep burayı tercih ediyoruz, çaylarımızı içiyoruz ve sohbetimiz hep burada geçiyor" diye konuştu. KAYNAK: YENİ ŞAFAK