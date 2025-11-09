Bir demlikle başladı antikacıya dönüştü! Gören şaşırıp kalıyor

Dükkânındaki antika malzemelerin sık sık temizliklerini yaptığını ifade eden 42 yıllık esnaf Turgut Becerik, "Eskiden hurda toplayıp satan insanlar vardı. Onlardan ufak şeyler alarak başladım. Daha sonra bu işi sevmeye başladım ve biraz daha çoğalttım. Ben istedim ki herkes gelsin görsün geçmişte yaşadıklarını hatırlasın. Dedelerinin ve babaannelerinin o malzemelerle yaptıkları işleri öğrensinler diye, böyle nostaljik bir yer açtık. Şuan tepkiler çok güzel, işletmeciliğimizden de herkes memnun. Bir demlikle başladı her şey şuan binlerce malzememiz var...