Bir asırlık top mermisi kayboldu!

Mahalle sakini Süleyma Şişman, “Camimizin yapım tarihi bilinmemekte. Fransız harbinden kalma cami minaresinde patlamamış bir top vardı ve deprem sonrası nereye kaybolduğu bilinmiyor. Minaredeki patlamamış top mermisinin caminin bir sembolü olarak görüyorduk biz. Harabe halde ve yetkililerden yapılmasını istiyoruz. Topun ise aynı yerine bırakılmasını istiyoruz” dedi.