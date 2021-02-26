Bir annenin isyanı! 'Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar'

6 yıl önce 17 yaşındayken kızı dağa kaçırılan Atiye Dayan isimli anne, çocuğunun yemeğine ilaç katılarak dağa kaçırıldığını ifade etti. Anne Dayan, “Atiye kızımı 6 yıl önce dağa kaçırdılar. Ben çocuğumu istiyorum ve PKK’ya, HDP’ye verecek bir çocuğum yok. Çocuğum dağda açlıktan, kurşunların önüne atılırken Pervin Buldan’ın çocukları özel kreşlerde okuyor. Benim kızım niye dağda ve onun kızı gibi özel okullarda okumuyor? 6 yıldır evlat acısı yaşıyorum. PKK’ya ödeyecek bir bedelim yok. Neyin bedelini ödüyorum? Kürdüm diye mi bu bedeli ödüyorum. Ben o Kürtçeyi de istemiyorum. 17 yaşındaki çocuk dağa gitmeyi ne bilir? PKK’ya ve HDP’ye lanet olsun. Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar” diye konuştu.