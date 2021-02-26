Bir annenin isyanı! 'Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar'

Evladı PKK terör örgütü tarafından 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan Atiye Dayan, PKK ve HDP’ye isyan ederek, “Çocuğumun yemeğine ilaç katıp dağa kaldırdılar” dedi. Van’da evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığına yürüdü. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün’, ‘Anneler nöbette’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak’ ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri’ yazılı dövizler bulunduran anneler, buradan HDP İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü. Evlatlarının da fotoğraflarını taşıyan aileler için polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.