Binlerce yıllık tarihi eser bakın nereden çıktı!

İnsanlar artık daha bilinçli ve vatandaş tarafından ilgili kurumlara bildirilip bunların toplatılmasında çaba gösteriyor. Bir tarihçi ve belde sakini olarak tarihi eser niteliği taşıyan eserleri bu şekilde görmek üzüyor. Buradaki taşlar özenle seçilip kayıt altına alınıyor. Kayıp olan yüzde 70’lik kısma ulaşıldı. Yüzde 30’u evlerin temellerinde, bahçe duvarlarında olsa da yer altında da kalmıştır, kalan kısma da zamanla ulaşılacağını düşünüyorum. Belde sakini ve tarihçi olarak bu eserleri böyle görmek üzüyor" ifadelerini kullandı.