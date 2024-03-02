Binlerce yıldır ayakta! Turizme kazandırılmayı bekliyor

Kilise hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser, kilisenin birçok medeniyet döneminde kullanıldığını belirterek, “Huykesen Kilisesi, Sivas’a oldukça yakın. Yamaçta güzel de bir görüntüsü var. Bana göre Anadolu’da inşa edilmiş en erken kutsal mekânlardan birisi. Orada değerlendirmelere göre iki evre var. İlk evre ‘Sunak’ olduğu yönünde. Antik dönem içerisinde yaşayan kişilerin bir tanrıya sunum yaptıkları bir yer. Roma ve Bizans döneminde kullanıma devam ettiği anlaşılıyor. Büyük ihtimalle Bizans dönemi içerisinde duvar ekleniyor. Oraya gittiğimizde klasik anlamda bir ibadethane yapısıyla karşılaşmıyoruz. Orası bir açık alan kilisesi. Bu bölgedeki en erken tarihli açık kiliselerden birisi” dedi.