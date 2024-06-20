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Yaşam
10
Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

2024-06-20 09:40:59
Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Binlerce yıllık antik su yolu, bayram tatilinde turistlerin akınına uğradı.

#1
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyünde yer alan mağarası, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen Teion Antik Kenti'ne su sağladığı düşünülen mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken önemli bir tarihi miras olarak ön plana çıkıyor.

#2
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Roma döneminde inşa edilen su yolu; Filyos beldesinde yer alan Tios-Tieion antik şehrinin su ihtiyacını karşılamak üzere Çayır Mağarası'ndan çıkan suyun taşınmasında rol aldı.

#3
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Uzunluğu 25 kilometre olan hat boyunca suyu iletimi için yapılan kemer, sarnıç, kanal gibi yapılardan bazıları halen varlığını sürdürürken ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

#4
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Mağara ve çevresi turizme kazandırılmak amacıyla Zonguldak Jeoparkı tarafından düzenlendi. Mağara, bin 300 metre uzunluğunda ve botla gezilebilecek genişlikteki yer altı nehirlerini de barındırıyor.

#5
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Altı çeşit yarasa türü bulunduğu bilinen mağaradaki sarkıtlar da yer alıyor.

#6
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Köy sakinlerinden Muammer Aytaş (40), Türkiye'nin dört bir yanından mağaraya ziyaretçilerin geldiğini ifade etti.

#7
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Mağaraya ulaşım yollarında düzenlemeler yapılırken ışıklandırma da yapılması gerektiğini söyleyen Aytaş, "Burası Roma dönemine ait Çayır köyü mağarası. Buraya yaz günleri yabancı ve yerli turistler geliyor.

#8
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Buranın daha güzel bakıma ihtiyacı var. Bakım yapılmasını istiyoruz. Mağara hiç boş kalmıyor sürekli ziyaretçi geliyor.

#9
Foto - Binlerce yıl önceye ait! Turist akınına uğradı

Türkiye'nin dört bir yanından misafirler geliyor. Çok güzel mağaramız var. Daha çok yatırım yapılmasını istiyoruz. Ormanlık bir alanın içinde burası. Işıklandırma olsa daha güzel olur. Daha dikkat çeker" diye konuştu.

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