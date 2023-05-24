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Dünya
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Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

2023-05-24 22:42:48
Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

ABD’de bulunan Smithsonian Ulusal Zooloji Parkı pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yer alan Smithsonian Ulusal Zooloji Parkı çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

1889 yılında kurulan hayvanat bahçesi, 390 farklı türden yaklaşık 2 bin 700 hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

Hayvanat bahçesinin üyeleri arasında bulunan Amerikan flamingolar (allı turna) da ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

#4
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#5
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#6
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#7
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#8
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#9
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#10
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#11
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#12
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#13
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#14
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#15
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#16
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

#17
Foto - Binlerce türe ev sahipliği yapıyor

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