2023-05-24 22:42:48 Binlerce türe ev sahipliği yapıyor
ABD’de bulunan Smithsonian Ulusal Zooloji Parkı pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
ABD’de bulunan Smithsonian Ulusal Zooloji Parkı pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yer alan Smithsonian Ulusal Zooloji Parkı çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
1889 yılında kurulan hayvanat bahçesi, 390 farklı türden yaklaşık 2 bin 700 hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
Hayvanat bahçesinin üyeleri arasında bulunan Amerikan flamingolar (allı turna) da ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23